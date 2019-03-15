ГПУ зареєструвала кримінальну справу за «плівками» Розенблата



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Луценко розказав, що ознайомився із заявою нардепа

Генеральна прокуратура України зареєструвала кримінальне провадження за заявою народного депутата Борислава Розенблата щодо нібито втручання голови НАБУ Артема Ситника у вибори президента США.

«Для мене було шоком те, що Розенблат хоче зробити заяву про скоєння злочину. Так от сьогодні я ознайомився з його заявою. Виявляється, що пан Розенблат ще в грудні виграв в українському суді, який визнав дії пана Артема Ситника по втручанню в американські вибори неправомірними. Я чесно кажучи не знав про таке рішення суду. .. справа після поданої заяви була зареєстрована і Державне бюро розслідувань завтра приступить до її опрацювання» - повідомив Луценко.

За його словами, народний депутат Розенблат передав Генеральному прокурору заяву, рішення суду та плівку з записом розмови трьох осіб.

«Вчора він мені його вручив разом з флешкою, на якій є розмова трьох чоловіків. Голос схожий на Ситника говорить, що він дуже хотів допомогти кандидату в президенти Хіларі. Звичайно, сьогодні по цьому було зареєстровано кримінальне провадження. Думаю, що перспектива його не велика. Плівка, отримана у незаконний спосіб, не буде доказом у суді», - додав він.