Справа про закупівлю бронежилетів. Суд заарештував трьох чиновників Міноборони із заставою 76 млн грн кожному



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Фото: Укрінформ

Ще двом посадовцям суд обрав домашній арешт

Печерський районний суд Києва обрав трьом чиновникам Міністерства оборони запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави на суму 76 млн гривень кожному та ще двом обрав домашній арешт у справі про закупівлю неякісних бронежилетів. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Генеральної прокуратури.

Суд обрав запобіжний захід п'ятьом посадовим особам Міноборони, підозрюваним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 426 (бездіяльність військової влади, здійснена групою осіб за попередньою змовою) Кримінального кодексу, а саме в закупівлі неякісних бронежилетів для Збройних Сил України за завищеною ціною.

Як повідомлялось, 5 листопада Держбюро розслідувань повідомило про підозру п’ятьом топчиновникам Міноборони в закупівлі неякісних бронежилетів «Корсар» на неналежних умовах.

Як повідомлялось, 11 листопада Печерський районний суд Києва заарештував генерал-майора, начальника одного з головних управлінь Міністерства оборони Дмитра Марченка, підозрюваного в закупівлі неякісних бронежилетів «Корсар», із заставою 76 млн грн.