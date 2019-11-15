Справа про закупівлю бронежилетів. Суд заарештував трьох чиновників Міноборони із заставою 76 млн грн кожному
Ще двом посадовцям суд обрав домашній арешт
Печерський районний суд Києва обрав трьом чиновникам Міністерства оборони запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави на суму 76 млн гривень кожному та ще двом обрав домашній арешт у справі про закупівлю неякісних бронежилетів. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Генеральної прокуратури.
Суд обрав запобіжний захід п'ятьом посадовим особам Міноборони, підозрюваним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 426 (бездіяльність військової влади, здійснена групою осіб за попередньою змовою) Кримінального кодексу, а саме в закупівлі неякісних бронежилетів для Збройних Сил України за завищеною ціною.
Як повідомлялось, 5 листопада Держбюро розслідувань повідомило про підозру п’ятьом топчиновникам Міноборони в закупівлі неякісних бронежилетів «Корсар» на неналежних умовах.
Як повідомлялось, 11 листопада Печерський районний суд Києва заарештував генерал-майора, начальника одного з головних управлінь Міністерства оборони Дмитра Марченка, підозрюваного в закупівлі неякісних бронежилетів «Корсар», із заставою 76 млн грн.