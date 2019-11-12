«Європейська солідарність»: справа проти генерала Марченка – спроба дискредитувати реформу в ЗСУ та деморалізувати армію



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Печерський суд взяв під варту генерала-майора Дмитра Марченка з альтернативою застави

Політична сила «Європейська солідарність» вважає, що влада дедалі частіше демонструє зневагу до українських воїнів, кидає за грати реальних захисників держави і відпускає на свободу діячів режиму Януковича

Партія «Європейська солідарність» обурена невмотивованими переслідуваннями з боку силових структур людей, які у найважчі часи російської агресії створювали на уламках знищеної української армії потужні сучасні Збройні Сили. Про це йдеться у заяві на сайті політсили.

«Європейська солідарність» наголошує, що печерське судилище над учасником АТО, бійцем 79-ї бригади, начальником ГУРСМЗ генерал-майором Дмитром Марченком та іншими посадовцями Міноборони України за сфабрикованою справою грає на руку ворогові і є складовою процесу руйнації тих реформ, які відбулися в системі ЗСУ.

«Представники ДБР, використовуючи надані їм широкі повноваження, замість боротьби із злочинністю та корупцією, спрямовують свої зусилля на дискредитацію справжніх героїв України. Більше того, під час судового засідання зухвало і цинічно іменують присутніх на ньому бійців, захисників Донецького аеропорту «ушльопками», - йдеться у заяві політсили.

«Європейська солідарність» вважає неприпустимою подібну риторику з боку представників правоохоронних органів. Дедалі частіше влада демонструє зневагу до українських воїнів, кидає за грати реальних захисників держави і відпускає на свободу діячів режиму Януковича.

«Європейська солідарність» готова надати генералу Марченку та його колегам усю необхідну правову допомогу у цій справі. «Вважаємо цей прецедент надзвичайно небезпечним і закликаємо усі патріотичні сили, яким небайдужа подальша доля незалежності України, об’єднатися проти реваншу і капітуляції», - наголошує політсила.

Як повідомлялось, 11 листопада Печерський районний суд Києва заарештував генерал-майора, начальника одного з головних управлінь Міністерства оборони Дмитра Марченка, підозрюваного в закупівлі неякісних бронежилетів «Корсар», із заставою 76 млн грн.