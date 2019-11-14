«Справа бронежилетів»: слідча експертиза проводилась без дотримання державних стандартів



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Фото:mil.in.ua

Згідно зі стандартами, клас балістичного захисту бронежилету оцінюється в комплексі, а не кожний елемент окремо.

Експертиза, яка проводилась під час слідства у справі по закупівлі бронежилетів, проводилась не відповідно державного стандарту ДСТУ. Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Про це стало відомо під час слухання обвинувачення начальника відділу розробки речового майна Головного управління Василя Саковця.

Мова йде про ДСТУ В 4103-2002, згідно з яким клас балістичного захисту бронежилету оцінюється в комплексі, а не кожний елемент окремо.

За матеріалами справи, які були озвучені на судовому засідання, експерту Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при МВС було поставлено питання «чи пробиваються елементи захисту у різних випадках».

Відповідно до того, що бронежилет Корсар-М3М-1-4 є диференційного рівня захисту від 1 до 4, то тримання влучання кулі, калібром 7,62х54 мм гвинтівкового набою 57-Н-323с, має відбуватися у місцях розміщення жорстких бронепластин, решта частин бронежилету відповідає І рівню захисту за ДСТУ та оснащена м’яким балістичним пакетом.

На сайті виробника вказується, що м’який балістичний пакет відповідає класу захисту за ДСТУ 1 (NIJ Level IIA). Матеріал м’якого балістичного пакету: пара-арамід або НВМПЕ (надвисокомолекулярний поліетилен).

Таблиця відповідностей класів захисту за ДСТУ В 4103-2002 до засобу ураження для цих рівнів:

Клас захисту Засіб ураження Тип кулі Маса (г) Швидкість (м/с) 1 Пістолет ПМ, куля 9 мм пістолетного набою 57-Н-181с У сталевій оболонці зі сталевим осердям 5,9 315±10

Відповідно до цих даних окремі елементи бронежилету, окрім бронепластин будуть пробиватися кулею калібром 7,62х54 мм гвинтівкового набою 57-Н-323с.

На опублікованому директором Державного бюро розслідування Романом Трубою фрагменті відео, як раз продемонстровано влучання у передню частину бронежилету без пластини, про що свідчить гнучкість зразка на відео. На 14-й секунді добре видно гнучкість передньої частини чохла бронежилету, яка згинається від своєї ваги:

Стопкадр на 14-й секунді відео опублікованому Романом Трубою

На 16-й секунді передня частина бронежилету складається майже перпендикулярно від своєї ваги у руках:

Стопкадр на 16-й секунді відео опублікованому Романом Трубою

За доступними матеріалами справи, оприлюдненими в ході слухання, експертиза перевіряла зразок бронежилету саме поелементно, а не у відповідності до класу ДСТУ всього виробу.

Також під час засідання прозвучала інформація, що згідно протоколів вага бронежилету на випробуваннях складала 4,8 кг, хоча вага стандартного повнокомплектного бронежилету Темп-М3М складає близько 14 кг.

Як повідомлялось, 11 листопада Печерський районний суд Києва заарештував генерал-майора, начальника одного з головних управлінь Міністерства оборони Дмитра Марченка, підозрюваного в закупівлі неякісних бронежилетів «Корсар», із заставою 76 млн грн.