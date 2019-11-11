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    Суд заарештував начальника управління Міноборони, підозрюваного у закупівлі неякісних бронежилетів

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    Чиновників Міноборони підозрюють у закупівлі неякісних бронежилетів &laquo;Корсар&raquo; - Суд заарештував начальника управління Міноборони, підозрюваного у закупівлі неякісних бронежилетів
    Чиновників Міноборони підозрюють у закупівлі неякісних бронежилетів «Корсар»

    Посадовцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або застави у 76 млн грн

    Печерський районний суд Києва заарештував генерал-майора, начальника одного з головних управлінь Міністерства оборони, підозрюваного в закупівлі неякісних бронежилетів «Корсар», із заставою 76 млн грн. Про це повідомив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба на своєму Telegram-каналі.

    «Тримання під вартою або заставу в 76 млн грн - такий запобіжний захід обрано генерал-майору, начальнику Головного управління Міністерства оборони України, який є підозрюваним у кримінальному провадженні за фактом закупівлі неякісного речового майна за завищеною ціною для Збройних сил України», - написав він.

    Труба зазначає, що наразі у справі фігурують ще чотири чиновники Міноборони, яким також буде обрано запобіжний захід.

    Крім того, він повідомив, що кількість підозрюваних у справі збільшиться.

    Нагадаємо, на початку листопада Державне бюро розслідувань повідомило про підозру п’яти топ-чиновникам Міноборони у закупівлі неякісних бронежилетів «Корсар».

    суд Міноборони Державне бюро розслідувань Роман Труба
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