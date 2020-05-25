Справа Шеремета: під Офісом Зеленського проходить акція протесту (фото)



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Фото: Артем Худолєєв, Главком

Під офісом президента зібралися близько 200 людей

У понеділок, 25 травня, рідні та близькі медсестри Яни Дугарь, музиканта Андрія Антоненка та лікарки Юлії Кузьменко, яких звинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета, проводять акцію під Офісом президента.

Як передає кореспондент «Главкома», під офісом президента зібралися близько 200 людей.

Напередодні Ультрас київського «Динамо» повідомили, що підтримають акцію на підтримку Юлії Кузьменко і Андрія Антоненка.

Нагадаємо, слідство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета змінило підозру Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко, повідомив Леонід Маслов, керівник юридичної фірми «Сенс консалтинг», долученої до захисту Антоненка. «Змінена підозра, коротко. Мотив. Прибрали «ультранаціоналістичні ідеї», «велич арійської раси» та інший подібний треш. Тепер «невстановлені особи, діючи з ряду особистих мотивів, вирішили створити вкрай резонансну подію з метою подальшої провокації численних акцій протесту», - пояснив він.

Як повідомлялось, під час пресконференції президент Володимир Зеленський заявив, що розслідування «справи Шеремета» - особиста відповідальність керівника МВС Арсена Авакова. Він почав цю справу, він повинен її довести до кінця. До результату, щоб усі, хто дійсно вбив Шеремета, були покарані», – сказав він і додав: якщо слідство та суд доведе вину підозрюваних у цій справ, то «вони сядуть в тюрму». «Якщо ні, будуть нести відповідальність ті люди, які довели цю справу до суду й звинуватили невинних людей», - запевнив президент.

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