«Справа Шеремета». Жоден з 50 прокурорів не з’явився на останнє судове засідання скандал



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлія Кузьменко, підозрювана у справі про вбивство Павла Шеремета фото з відкритих джерел

Нацполіція направила до суду матеріали розслідування вбивства журналіста

Наприкінці минулого тижня слідство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета змінило підозру ветерану АТО, музиканту Андрію Антоненку та лікарю й волонтеру Юлії Кузьменко. Адвокат Антоненка Леонід Маслов прокоментував зміни так: правоохоронці «прибрали відвертий треш», зокрема, про те, що вбивство нібито було вчинене з націоналістичних мотивів та що саме дитяча лікарка привела у дію вибухівку.

Зміну підозри «Главкому» також прокоментував адвокат Антоненка Станіслав Кулик. Серед іншого він запевнив, що не пов’язує останні події у справі із заявами президента щодо розслідування справи зі змінами підозр. Нагадаємо, Зеленський торкнувся резонансного розслідування на своїй пресконференції – зокрема, всю відповідальність за розслідування він фактично поклав на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, а у випадку помилки слідства пообіцяв «серйозні кадрові висновки».

Про те, чи слід очікувати нових обвинувачень у «справі Шеремета» в інтерв’ю «Главкому» розповів адвокат лікарки Тарас Безпалий. Захисник також звертає увагу на той факт, що на останнє засідання, на якому в кінці минулого тижня мала розглядатися апеляція на продовження тримання під вартою Кузьменко, не прийшов жоден із 50-ти державних обвинувачувачів. Безпалий також пояснив, з яких причин Юлія Кузьменко та Яна Дугарь відмовилися від одночасного допиту,

За даними ЗМІ, з тексту підозри зникла теза про те, що Кузьменко особисто підірвала автівку. А хто ж тепер у цьому підозрюється?

Фактично зміни такі: якщо раніше казали, що у замаху замішані три особи, серед яких Антоненко – організатор, то зараз слідство стверджує про наявність інших осіб-організаторів. Слідчі раніше стверджували, що Кузьменко заклала вибухівку, а потім, о восьмій ранку, її підірвала – показували на брифінгу фотографії якоїсь дівчини і казали, що це Юлія. Зараз вони змінили своє думку. Кажуть, що Кузьменко тільки закладала вибухівку, а підривала автівку інша дівчина.

Крім того, зі справи прибрали оці «націоналістичні ідеї», наразі організаторами називають третіх осіб, які вчинили замах з метою вчинення акцій протесту, причому ані місця проведення, ані дати, ані мета акцій на вказані.

На вашу думку, чи слід очікувати, що скоро з’являться нові підозрювані у справі?

Ні, думаю. Вважаю, що матеріали щодо нових підозрюваних будуть зареєстровані у новому провадженні і справа перетвориться на «вічну»: у її рамках будуть довго і нудно когось шукати. Я не думаю, що скоро з’являться нові підозрювані.

Минулої п’ятниці суд мав розглядати апеляцію, але не розглянув через неявку і підсудної, і прокурорів. Чому так вийшло?

22 травня о 12-й годині у Печерському суді мало слухатися клопотання про зміну запобіжного заходу Юлії, проте Кузьменко не змогли доставити до суду з Ізолятора тимчасового тримання, суд не зміг організувати онлайн-зв'язок, а найцікавіше – на засідання нахабно не з’явився жоден із 50-ти прокурорів у справі. Суддя повідомив, що і слідчі, і прокурори отримали сповіщення про час сьогоднішнього судового засідання.

При цьому прокуратура точно знала про заплановане засідання, слідчому Василю Бірку я телефонував щодня за три дні до дати засідання.

Як вам пояснили причину недоправлення Кузьменко до суду?

Офіційну причину суд не називав.

Слідчий Бірко, про якого ви згадали із порушенням термінів направив захисникам Кузьменко і Дугарь повідомлення про проведення слідчих дій перед врученням зміненого варіанту підозри. Як було у вашому випадку?

Те саме. Згідно з Кримінально-процесуальним кодексом, адвокат має бути повідомлений за три доби до проведення слідчих дій. У нашому ж випадку слідчий Бірко надіслав на пошту мені та адвокатам інших підозрюваних по цій справі листа із формулюванням: «прошу завтра з’явитися до ІТТ (ізолятора тимчасового тримання) для проведення слідчих дій». Він, по-перше, порушив строки повідомлення, а по-друге, не вказав, про які саме слідчі дії йдеться, хоча мав це зробити.

23 квітня у помешканні Кузьменко був проведений повторний обшук. Чи проводилися ще якісь слідчі дії щодо вашої підзахисної з того часу?

Кілька днів тому слідчі викликали Юлію, мене, захисників Яни Дугарь та саму Яну для проведення одночасного допиту. Ми відмовилися від участі у цих слідчих діях. Ми самі клопотали ще у грудні, навіть звертались до суду із прохання змусити слідчого зробити це. Наша мета була довести, що версія обвинувачення є абсурдною та не відповідає дійсності. Враховуючи дії з боку слідства, ігнорування доказів непричетності цих осіб до вчинення злочину, ми ухвалили рішення не давати додаткові пояснення у цій справі, а будемо відбиватися уже в суді. Слідчі однобоко ведуть справу: з обвинувальним ухилом, жодним чином не вивчають докази, які ми надаємо, ігнорують нас.

Тобто зміни підозри Кузьменко не стали результатами додаткових слідчих дій?

Жодних нових доказів немає. Слідчі просто взяли стару підозру, перекрутили її, підігнали під мінімальні побічні докази, аби підозра виглядала більш-менш адекватно. Я зараз маю на увазі не лише щодо Кузьменко, а й щодо Антоненка і Дугарь.

Що означає для захисту зміна підозри? Ви під це корегуєте стратегію захисту, надасте нові клопотання про додаткові експертизи чи що?

Фактично нічого не означає.

Чи пов’язуєте ви зміну підозри із заявами Зеленського щодо «справи Шеремета», що пролунали на його пресконференції минулого тижня? Зокрема, фактично про відповідальність міністра внутрішніх справ за розслідування, а також про «кадрові висновки» у разі, якщо підозрювані виявляться невинуватими?

Пов’язую. Фактично Зеленський сказав, що на кону міністерське крісло. Власне, йдеться не про верховенство права, а про змагальність двох сторін. Я думаю, саме після цього з’явилось прагнення якомога швидше відправити справу до суду.

Як зараз самопочуття Юлії? Під час нашої попередньої розмови ви казали, що у неї гіпертонія, а на обстеження не відпускають.

У Юлії справді був гіпертонічний криз, їй викликали швидку. Зараз вже все гаразд. Коли вона погано почувалася, їй справді потрібно було обстеження, аби з’ясувати причину підвищення тиску. В умовах ізолятора його провести не можна. Юлію не відпускали – фактично, проблеми зі здоров’ям минулися самі.

За попередньою версією слідства, музикант Андрій Антоненко був ватажком злочинців. Нібито він разом з волонтеркою-медиком Юлією Кузьменко заклали вибухівку під машину Павла Шеремета. Військова медсестра Яна Дугарь, на думку правоохоронців, напередодні замаху фотографувала камери спостереження. На скандальному брифінгу 12 грудня минулого року, де міністр Аваков разом зі слідчими оприлюднив версію слідства та поспішив заявити про винуватість волонтерів у замаху, був присутній президент Володимир Зеленський.

Наталія Сокирчук, «Главком»