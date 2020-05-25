Ультрас київського «Динамо» підтримають акцію на підтримку Юлії Кузьменко і Андрія Антоненка



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Ультрас закликають правоохоронні органи до законності Картинка із соцмереж

Фанати оприлюднили заяву

В понеділок, 25 травня, о 19:00, рідні та близькі Яни Дугар, Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко, яких звинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета, проводять акцію під Офісом президента.

Подію вирішили підтримати ультрас київського «Динамо», які оприлюднили відповідну заяву.

«Ми не є організаторами акції, але поділяємо їхні вимоги щодо справедливості та законності у так званій «справі Шеремета».

Окремо хочемо наголосити, що наш рух, рух фанатів «Динамо», ніколи не був, і не буде залишатися осторонь громадського життя України.

Ми завжди підтримували і підтримуємо тих, хто засуджений несправедливо, та тих, кого намагаються ув’язнити не за правом, а за політичним замовленням влади. Змінюються часи, політики, партії, навіть назви «правоохоронних» органів, але є незмінні для нас цінності, на яких тримається наш рух. Право на самозахист, право на чесний та справедливий суд, та обов’язок влади дотримуватися забезпечення цих прав – одні з них.

Багато з вас чули про так звану «справу Шеремета». Торік у грудні у вбивстві цього білоруського журналіста, яке було здійснене у 2016 році в Києві, звинуватили волонтера Юлію Кузьменко, військову медсестру Яну Дугар і ветерана АТО Андрія «Ріфмастера» Антоненка. З того часу, вже майже півроку Кузьменко й Антоненко перебувають у СІЗО.

За цей час, силові структури не спромоглося надати достатніх доказів, щоб обґрунтувати свої припущення в суді, а зараз, коли час досудового слідства сплив, підозри терміново вирішили змінити.

Відсутність мотивів, будь-яких притомних речових доказів, та шалене політичне забарвлення цієї справи, яку відверто шиють проти волонтерів та ветеранів ЗСУ, не лишає нам варіантів, щоб бути осторонь неї. Це - чергова спроба покарати невинних, та продемонструвати українцям, що «була б людина — а справа знайдеться».

Ми, українці – нація воїнів, яка має багатовікові традиції боротьби за свої права. Боротьби не за прізвище на прапорі, а за право кожного з нас. За права тих, кого намагаються скривдити, осудити безпідставно та несправедливо. Так було, так є і так буде. Разом — переможемо!», - йдеться у заяві WBC Ultras Dynamo.