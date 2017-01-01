Справа Януковича: суд дав захисту 13 днів на подачу списку свідків

Наступне засідання у справі за обвинуваченням Януковича у держзраді призначено на 10 січня

Оболонський районний суд Києва, який розглядає справу за обвинуваченням Віктора Януковича у державній зраді, доручив захисту екс-президента надати список свідків. Про це оголосив головуючий суддя Владислав Дев'ятко під час засідання 28 грудня. «Є принципи розумних строків кримінального провадження. Суд вам надає можливість подати таке



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Екс-президент-втікач Віктор Янукович

Наступне засідання у справі за обвинуваченням Януковича у держзраді призначено на 10 січня

Оболонський районний суд Києва, який розглядає справу за обвинуваченням Віктора Януковича у державній зраді, доручив захисту екс-президента надати список свідків. Про це оголосив головуючий суддя Владислав Дев'ятко під час засідання 28 грудня.

«Є принципи розумних строків кримінального провадження. Суд вам надає можливість подати таке клопотання до наступного засідання, а саме - на 10 годину 10 січня 2018 року», - сказав суддя.

Адвокат екс-президента Віталій Сердюк наполягав, що такі списки готуються і їх може бути надано «після закінчення допиту свідків сторони обвинувачення». Суддя назвав такі аргументи «нелогічними».

На засіданні у четвер виступив як свідок екс-депутат ВР АРК, нардеп V, VI, VII скликань Андрій Сенченко, який розповів, що перший агресивний крок Росії у Криму стався 23 лютого 2014 року під час мітингу на площі Нахімова у Севастополі.

Інший свідок - начальник розвідувального управління штабу Командування ВМС ЗС України Анатолій Бургомістренко - розповів, що до Криму ще в січні 2014 року завезли прапори Російської Федерації, зокрема з міста Орел, з інших міст, видавали цивільним людям прапори, розвішували бажаючим на балконах.

Як відомо, 4 грудня Оболонський районний суд Києва продовжив засідання з розгляду кримінального провадження за обвинуваченням Януковича у державній зраді.

Януковича знову захищають платні адвокати, від яких він відмовився влітку.

11 грудня суд допитав міністра внутрішніх справ Аресена Авакова. Того ж дня у суді давав свідчення екс-прем'єр, лідер Народного фронту Арсеній Яценюк.

У процесі про держзраду Янукович звинувачується в скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (мова йде про спільництво як одну з категорій співучасника злочину), ч. 3 ст. 110 (зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків; передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років), ч. 1 ст. 111 (державна зрада, передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років), ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій, передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років) Кримінального кодексу України

Джерело: Укрінформ