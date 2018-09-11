Справа Зайцевої: суд зобов’язав поліцію знайти лікарку, яка брала аналізи



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Кривава ДТП у Харкові: нарколог Зайцевої виїхала на окупований Донбас

Наступне засідання суду у так званій справі Зайцевої відбудеться 18 вересня

Київський районний суд Харкова повторно зобов’язав поліцію знайти та доставити на засідання нарколога Олену Федірко, яка брала аналізи у підозрюваної в скоєнні смертельного ДТП у Харкові Олени Зайцевої.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Харківщини.

«Рішення суду по розшуковим діям поліція виконуватиме повторно. Крім того, сьогодні (11 вересня — ред.) за клопотанням захисту обвинуваченого до матеріалів справи долучили відео огляду водія Lexus (Зайцевої — ред.) лікарем-наркологом», — заявили в прокуратурі.

Під час засідання суддя розповів, що 6 вересня за місцем реєстрації Федірко двері квартири поліцейським відкрила жінка 30-35 років, яка сказала, що лікарка виїхала на непідконтрольну територію.

«Від свідчення в якості свідка жінка відмовилася, пославшись на статтю 63 Конституції», — йдеться в матеріалах поліції.

Зазначимо, що наступне засідання суду у цій справі відбудеться 18 вересня.

Напередодні повідомлялося, що в автошколі, де навчалася підозрювана у смертельній аварії на вулиці Сумській у Харкові Олена Зайцева, провели обшуки, вилучивши документацію за період її навчання – жовтень-листопад 2015 року.

Нагадаємо, страшна ДТП сталася в Харкові увечері 18 жовтня минулого року. Два позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вул. Сумської та провулку Мєчнікова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинуло 6 людей.

МОЗ підтвердив, що Зайцева була під дією наркотиків.

У липні суд Харкова, в якому розглядається справа про смертельне ДТП на Сумській вулиці 18 жовтня 2017 року, залишив під вартою обох обвинувачених — Олену Зайцеву та Генадія Дронова.