Справа Зайцевої: суд зобов’язав поліцію знайти лікарку, яка брала аналізи
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Наступне засідання суду у так званій справі Зайцевої відбудеться 18 вересня
Київський районний суд Харкова повторно зобов’язав поліцію знайти та доставити на засідання нарколога Олену Федірко, яка брала аналізи у підозрюваної в скоєнні смертельного ДТП у Харкові Олени Зайцевої.
Про це повідомили в прес-службі прокуратури Харківщини.
«Рішення суду по розшуковим діям поліція виконуватиме повторно. Крім того, сьогодні (11 вересня — ред.) за клопотанням захисту обвинуваченого до матеріалів справи долучили відео огляду водія Lexus (Зайцевої — ред.) лікарем-наркологом», — заявили в прокуратурі.
Під час засідання суддя розповів, що 6 вересня за місцем реєстрації Федірко двері квартири поліцейським відкрила жінка 30-35 років, яка сказала, що лікарка виїхала на непідконтрольну територію.
«Від свідчення в якості свідка жінка відмовилася, пославшись на статтю 63 Конституції», — йдеться в матеріалах поліції.
Зазначимо, що наступне засідання суду у цій справі відбудеться 18 вересня.
Напередодні повідомлялося, що в автошколі, де навчалася підозрювана у смертельній аварії на вулиці Сумській у Харкові Олена Зайцева, провели обшуки, вилучивши документацію за період її навчання – жовтень-листопад 2015 року.
МОЗ підтвердив, що Зайцева була під дією наркотиків.
У липні суд Харкова, в якому розглядається справа про смертельне ДТП на Сумській вулиці 18 жовтня 2017 року, залишив під вартою обох обвинувачених — Олену Зайцеву та Генадія Дронова.