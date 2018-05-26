Справи Майдану: у Генпрокуратурі скаржаться, що Парасюк не йде давати свідчення

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фото: Главком, Станіслав Груздєв Начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк

У Генпрокуратурі розповіли, що нардепи не надто зацікавлені у розслідуванні справ Майдану

Слідчі запрошують нардепа Володимира Парасюка прийти і дати свідчення стосовно справи Майдану, проте депутат не приходить до Генпрокуратури. Про це «Главкому» під час інтерв’ю розповів начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк.

«Парасюка ми кілька разів запрошували дати свідчення, але він не приходить. Хоча обіцяє. А от Юрій Мірошниченко (Опоблок, - «Главком») так і не прийшов», - зазначив Горбатюк.

Загалом, за словами правоохоронця, високопосадовці не особливо цікавляться справами Майдану. «Взагалі-то більшість фігурантів учасників тих подій, які нині є нардепами, приходили. Але особливої зацікавленості немає, допомогти теж не пропонували. Приємне враження склала Тетяна Слюз: вона сама мені зателефонувала: «ви мене не викликаєте, а я була свідком багатьох подій і можу бути корисною». Надавала матеріали, знаходила людей. Але такі випадки рідкісні».

Детальніше читайте в інтерв'ю: Сергій Горбатюк: У слідства є імена фсбшників, які перебували в Києві під час розстрілів на Майдані

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