Справу щодо вбитого бойовика «Гіві» повернули до прокуратури



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Михайло Толстих

Михайла Толстих обвинувачують у скоєнні терористичного акту

Суд у Дніпрі повернув до прокуратури справу проти командира угруповання бойовиків «Сомалі» Михайла Толстих (більше відомого за прізвиськом «Гіві»), який вважається загиблим.

Відповідне рішення ухвалив Апеляційний суд Дніпропетровської області.

Відтак, суд залишив без задоволення апеляційну скаргу прокуратури на ухвалу Павлоградського міськрайонного суду від 5 квітня 2018 року щодо задоволення клопотання щодо розгляду справи стосовно «Гіві».

Зокрема, у рішенні суду йдеться про те, що, за даними Департаменту контррозвідки СБУ, 8 лютого 2017 року підозрюваний був убитий невідомими особами у своєму робочому кабінеті на базі бойовиків незаконного збройного формування «Сомалі» в Донецьку.

«Дана інформація належним чином не підтверджена та не спростована», — йдеться у рішенні суду.

Нагадаємо, у березні цього року Павлоградський міський районний суд Дніпропетровської області викликав на засідання бойовика «Гіві».

Раніше, головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов заявив, що ватажка батальйону бойовиків «Сомалі» Михайла Толстих вбили під час диверсійної операції українських патріотів.

Читайте також: Захарченко придивляється собі місце на кладовищі? Фоторепортаж з окупованого Донецька