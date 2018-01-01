«Гіві» вбили українські патріоти – Бутусов

Вже давно ходили чутки, що «Гіві» вбили під час спецоперації

Головний редактор видання «Цензор.нет» заявив, що ватажка батальйону бойовиків «Сомалі» Михайла Толстих, відомого як «Гіві», вбили під час диверсійної операції українських патріотів. Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. «Гіві» був свого часу визначено як номер один в



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Місце вбивства «Гіві»

Вже давно ходили чутки, що «Гіві» вбили під час спецоперації

Головний редактор видання «Цензор.нет» заявив, що ватажка батальйону бойовиків «Сомалі» Михайла Толстих, відомого як «Гіві», вбили під час диверсійної операції українських патріотів. Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

«Гіві» був свого часу визначено як номер один в списку тварин, призначених до утилізації. Операція планувалася і готувалася два роки. «Гіві» був останнім розкрученим у Рос ЗМІ і медійним ватажком найманців на окупованих територіях, який знаходився на службі. Він робив серйозні заходи безпеки, дістатися до нього було нелегко», - заявив Бутусов.

Він відзначає, що вже рік таких «акцій відплати» терористам не здійснювали.

«Коли-небудь про ці події будуть написані книги і зняті фільми, щось типу "Мюнхена", тільки куди більш драматично і складно. І про це дізнаються як про одну з найбільш блискучих операцій, проведених патріотами України. Сторінкою історії, якій все ми будемо пишатися», - розповів Бутусов.

Як відомо, 8 лютого 2017 року ватажка батальйону бойовиків «Сомалі» Михайла Толстих, відомого як Гіві підірвали невідомі.

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