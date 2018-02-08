Захарченко придивляється собі місце на кладовищі? Фоторепортаж з окупованого Донецька

Пом'янути комбата «Сомалі» прийшли його родичі та представники силових відомств бойовиків

Ватажки бойовиків «ДНР» сьогодні, 8 лютого, провели «захід» у пам'ять про вбитого у 2017 році командира підрозділу «Сомалі» Михайла Толстих. Загиблий бойовик, який мав прізвисько «Гіві», похований у Донецьку на кладовищі «Донецьке море». Як інформують ресурси підконтрольні донецьким



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Ватажок бойовиків «ДНР» Олександр Захарченко

Пом'янути комбата «Сомалі» прийшли його родичі та представники силових відомств бойовиків

Ватажки бойовиків «ДНР» сьогодні, 8 лютого, провели «захід» у пам'ять про вбитого у 2017 році командира підрозділу «Сомалі» Михайла Толстих. Загиблий бойовик, який мав прізвисько «Гіві», похований у Донецьку на кладовищі «Донецьке море».

Як інформують ресурси підконтрольні донецьким терористам, пом'янути комбата «Сомалі» прийшли його родичі та представники силових відомств бойовиків.

Зокрема, на захід прийшов ватажок бойовиків «ДНР» Олександр Захарченко, «міністр оборони» Володимир Кононов і його заступник Сергій Великородний, «командувач оперативним командуванням» Денис Синенко і його заступник Едуард Басурін, начальник «Донецького вищого загальновійськового командного училища» Михайло Тихонов, «командувач республіканської гвардії» Григорій Бєляєв та інші.

Зокрема, ватажок бойовиків «ДНР» Олександр Захарченко уважно оглядав могилу загиблого бойовика «Гіві».

«Придивляється і для себе місце?», - написав один з користувачів соціальних мереж.

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