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    Захарченко придивляється собі місце на кладовищі? Фоторепортаж з окупованого Донецька

    Пом'янути комбата «Сомалі» прийшли його родичі та представники силових відомств бойовиків
    Ватажки бойовиків «ДНР» сьогодні, 8 лютого, провели «захід» у пам'ять про вбитого у 2017 році командира підрозділу «Сомалі» Михайла Толстих. Загиблий бойовик, який мав прізвисько «Гіві», похований у Донецьку на кладовищі «Донецьке море». Як інформують ресурси підконтрольні донецьким
    • Сьогодні, 16:12
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    Ватажок бойовиків &laquo;ДНР&raquo;&nbsp;Олександр Захарченко
    Ватажок бойовиків «ДНР» Олександр Захарченко

    Пом'янути комбата «Сомалі» прийшли його родичі та представники силових відомств бойовиків

    Ватажки бойовиків «ДНР» сьогодні, 8 лютого, провели «захід» у пам'ять про вбитого у 2017 році командира підрозділу «Сомалі» Михайла Толстих. Загиблий бойовик, який мав прізвисько «Гіві», похований у Донецьку на кладовищі «Донецьке море».

    Як інформують ресурси підконтрольні донецьким терористам, пом'янути комбата «Сомалі» прийшли його родичі та представники силових відомств бойовиків.

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    Захарченко придивляється собі місце на кладовищі? Фоторепортаж з окупованого Донецька
    Захарченко придивляється собі місце на кладовищі? Фоторепортаж з окупованого Донецька
    Захарченко придивляється собі місце на кладовищі? Фоторепортаж з окупованого Донецька
    Захарченко придивляється собі місце на кладовищі? Фоторепортаж з окупованого Донецька
    Захарченко придивляється собі місце на кладовищі? Фоторепортаж з окупованого Донецька
    Захарченко придивляється собі місце на кладовищі? Фоторепортаж з окупованого Донецька
    Захарченко придивляється собі місце на кладовищі? Фоторепортаж з окупованого Донецька
    Захарченко придивляється собі місце на кладовищі? Фоторепортаж з окупованого Донецька
    Захарченко придивляється собі місце на кладовищі? Фоторепортаж з окупованого Донецька
    Захарченко придивляється собі місце на кладовищі? Фоторепортаж з окупованого Донецька
    Захарченко придивляється собі місце на кладовищі? Фоторепортаж з окупованого Донецька
    Захарченко придивляється собі місце на кладовищі? Фоторепортаж з окупованого Донецька
    Захарченко придивляється собі місце на кладовищі? Фоторепортаж з окупованого Донецька
    Захарченко придивляється собі місце на кладовищі? Фоторепортаж з окупованого Донецька
    Захарченко придивляється собі місце на кладовищі? Фоторепортаж з окупованого Донецька
    Захарченко придивляється собі місце на кладовищі? Фоторепортаж з окупованого Донецька
    Захарченко придивляється собі місце на кладовищі? Фоторепортаж з окупованого Донецька
    Захарченко придивляється собі місце на кладовищі? Фоторепортаж з окупованого Донецька
    Захарченко придивляється собі місце на кладовищі? Фоторепортаж з окупованого Донецька
    Захарченко придивляється собі місце на кладовищі? Фоторепортаж з окупованого Донецька
    Захарченко придивляється собі місце на кладовищі? Фоторепортаж з окупованого Донецька
    Захарченко придивляється собі місце на кладовищі? Фоторепортаж з окупованого Донецька
    Захарченко придивляється собі місце на кладовищі? Фоторепортаж з окупованого Донецька
    Захарченко придивляється собі місце на кладовищі? Фоторепортаж з окупованого Донецька
    Захарченко придивляється собі місце на кладовищі? Фоторепортаж з окупованого Донецька
    Захарченко придивляється собі місце на кладовищі? Фоторепортаж з окупованого Донецька
    Захарченко придивляється собі місце на кладовищі? Фоторепортаж з окупованого Донецька
    Захарченко придивляється собі місце на кладовищі? Фоторепортаж з окупованого Донецька
    Захарченко придивляється собі місце на кладовищі? Фоторепортаж з окупованого Донецька
    Захарченко придивляється собі місце на кладовищі? Фоторепортаж з окупованого Донецька
    Захарченко придивляється собі місце на кладовищі? Фоторепортаж з окупованого Донецька
    Захарченко придивляється собі місце на кладовищі? Фоторепортаж з окупованого Донецька
    Захарченко придивляється собі місце на кладовищі? Фоторепортаж з окупованого Донецька
    Захарченко придивляється собі місце на кладовищі? Фоторепортаж з окупованого Донецька
    Захарченко придивляється собі місце на кладовищі? Фоторепортаж з окупованого Донецька
    Захарченко придивляється собі місце на кладовищі? Фоторепортаж з окупованого Донецька
    Захарченко придивляється собі місце на кладовищі? Фоторепортаж з окупованого Донецька

    Зокрема, на захід прийшов ватажок бойовиків «ДНР» Олександр Захарченко, «міністр оборони» Володимир Кононов і його заступник Сергій Великородний, «командувач оперативним командуванням» Денис Синенко і його заступник Едуард Басурін, начальник «Донецького вищого загальновійськового командного училища» Михайло Тихонов, «командувач республіканської гвардії» Григорій Бєляєв та інші.

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    Зокрема, ватажок бойовиків «ДНР» Олександр Захарченко уважно оглядав могилу загиблого бойовика «Гіві».

    «Придивляється і для себе місце?», - написав один з користувачів соціальних мереж.

    Читайте також: Гіві загинув. Як вбили бойовика «ДНР»

    Читайте також
    АТО бойовики на Донбасі Донбас ДНР Олександр Захарченко Донецьк
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