Справу Шеремета розглядатиме суд присяжних



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлія Кузьменко та Яна Дугарь прийшли на засідання суду щодо Андрія Антоненка Фото: Free Riff

Суду присяжних просили самі обвинувачені та їхні адвокати

Шевченківський районний суд Києва призначив на 4 вересня перше засідання по суті в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Відповідне рішення суд ухвалив на підготовчому засіданні. Провадження розглядатиме суд присяжних.

Так, обвинувальний акт почнуть розглядати (тобто розгляд справи по суті) 4 вересня, початок засідання о 13:00. Суду присяжних просили самі обвинувачені та їхні адвокати.

Захисники також просив повернути обвинувальний акт на доопрацювання, наголошуючи на тому, що документ є «копіпастом» підозр, але цю вимогу суд не задовольнив.

Крім цього, суд продовжив обвинуваченим запобіжні заходи до 23 жовтня. Так, Антоненко залишили під вартою в СІЗО, Кузьменко — під домашнім арештом, а Дугарь — із заставою 168 тисяч гривень.

Також сторона захисту наголошувала на тому, що досі невідомо хто сплачував роботу британського експерта Айвона Бірча. А його висновок експертизи ходи є одним з ключових доказів у справі.

До суду прийшла потерпіла Олена Притула (цивільна дружина Шеремета). Вона зазначила, що покладається на суд у питання розгляду справи по суті та запобіжного заходу для обвинувачених, але додала, що її бентежить те, як складені документи.

«Я не можу сказати, що я на сто відсотків задоволена якістю документів, які були підготовлені обвинуваченням», — сказала вона. Також Притула зазначила, що на засідання планує приїхати мати Павла Шеремета.

Запобіжний захід для обвинувачених залишився незмінним. Андрій Антоненко перебуватиме під арештом до 23 жовтня. Юлія Кузьменко залишиться під домашнім арештом, а запобіжним заходом Яни Дугарь і надалі буде застава.

Прокуратура відмовилася коментувати рішення суду.