Під Офісом генпрокурора вимагають звільнити підозрюваних у справі Шеремета



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Активісти вимагають звільнити підозрюваних у справі Шеремета

Активісти вимагають від генпрокурора Ірини Венедіктової добровільно піти у відставку

Під Офісом генерального прокурора активісти вимагають звільнити підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета — музиканта Андрія Антоненка, лікарку Юлію Кузьменко та військову медсестру Яну Дугарь.

Про це повідомляють на сторінці Free Riff у Facebook.

Акція «Нічна варта правди» розпочалася під Офісом генпрокурора близько 17:00. Організатори повідомляють, що вона триватиме всю ніч.

Активісти вимагають закрити кримінальні провадження проти фігурантів справи Шеремета та ініціювати перевірки затягування прокурорами судових процесів у справах.

Також вимагають від генпрокурора Ірини Венедіктової добровільно піти у відставку.

Перед тим учасники пройшли маршем до Офісу президента та Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомлялося, Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка. 25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на звільнення під заставу у розмірі 168 тис. гривень.

11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. 18 серпня їй вручили обвинувальний акт.

Водночас адвокат Дугарь 18 серпня повідомив, що його підзахисній обвинувального акту не вручили.