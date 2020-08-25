Справа Шеремета: прокуратура просить суд продовжити арешт Антоненка на два місяці документ



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Андрій Антоненко під час судового засідання

Клопотання залишити Антоненка під вартою на 60 діб пояснюється ризиками можливого, на думку прокурорів, виїзду підозрюваного за кордон

У Шевченківський суд Києва, де 25 серпня проходить підготовче засідання у справі Шеремета, надійшло клопотання прокуратури про продовження на два місяці запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному співаку та ветерану Андрію Антоненку.

ЗМІ оприлюднили клопотання, в якому прокуратура просить суд продовжити арешт Андрію Антоненку на строк у 60 діб.

У документі прокурори зазначають, що клопотання залишити Антоненка під вартою на 60 діб пояснюється ризиками можливого, на їхню думку, виїзду підозрюваного за кордон, а також можливого, впливу ветерана на «невстановлених осіб», які, можливо, причетні до справи.

Нагадаємо, раніше Антоненку вручили обвинувальний акт.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка. 25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на звільнення під заставу у розмірі 168 тис. гривень.

11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. 18 серпня їй вручили обвинувальний акт.

Водночас адвокат Дугарь 18 серпня повідомив, що його підзахисній обвинувального акту не вручили.

Антоненко наразі залишається у СІЗО.