Кораблі США пройшли біля спірних островів Південно-Китайського моря



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Американці знову продемонстрували, що вони не визнають претензії КНР на контроль морського простору навколо штучно створених островів

Два кораблі військово-морського флоту США пройшли в понеділок біля островів Південно-Китайського моря, які контролює КНР.

Мова йде про есмінці USS Preble та USS Chung Hood, які пройшли біля штучних островів, створених на основі рифів Гавен та Джонсон архіпелагу Спратлі, повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Тим самим американці знову продемонстрували, що вони не визнають претензії КНР на контроль морського простору навколо штучно створених островів. В квітні цього року керівник ВМФ КНР засудив американські операції із підтримання свободи мореплавства в Південно-Китайському морі. На його думку, така тактика не має застосовуватися, оскільки її метою є порушення прав інших країн.

Нагадаємо, КНР і РФ провели перші спільні ракетні стрільби під час військово-морських навчань.