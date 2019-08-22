США і Талібан готові підписати мирну угоди по Афганістану



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Позиція влади в Кабулі може стати на заваді мирній угоді

У рамках переговорів між представниками терористичного руху Талібан та спецпосланником США Залмаєм Халілзадом у Досі (Катар) було попередньо погоджено ключові положення мирного договору для Афганістану. Сторони чекає новий раунд переговорів, який пройде в катарській столиці. Саме туди 20 серпня знову вирушив спецпредставник США Залмай Халілзад.

Про це пише ресурс РБК.

Відповідно до розроблених на сьогодні параметрів угоди, таліби зобов’язуються гарантувати, що Афганістан не буде використовуватися такими міжнародними терористичними угрупуваннями, як Аль-Каїда для підготовки і нанесення ударів. США зі свого боку готові вивести протягом двох років свій військовий контингент, який нараховує 14 тисяч військових – при цьому п'ять тисяч буде виведено відразу після досягнення мирної угоди.

В Афганістані має початися внутрішньополітичний діалог між головними ворогуючими сторонами. Такий діалог відбуватиметься в рамках безстрокового перемир’я.

Єдиною перешкодою для досягнення угоди є позиція офіційного Кабулу. Уряд Ашрафа Гані хотів би насамперед провести президентські вибори, які заплановані на 28 вересня, а вже потім починати внутрішньополітичний діалог.

Зі свого боку Талібан не лише не визнає легітимності уряду Ашрафа Гані, але і вимагає відтермінування виборів. Таліби погрожують терористичними актами у випадку їхнього проведення.

Раніше повідомлялося, що в Кабулі внаслідок вибуху, здійсненого терористом-смертником, загинули 63 особи, а також постраждали 180.

Це вже сімнадцятий теракт у Кабулі з початку 2019 року. За підрахунками афганської влади, в 16 попередніх загинули не менше 113 осіб, постраждали понад 700.