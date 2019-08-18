Вибух на весіллі в Кабулі: 63 загиблих і 180 поранених



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Під час вибуху на весіллі в Кабулі загинули 63 людини Фото: ЕРА

Вибуховий пристрій привів в дію терорист-смертник

Під час вибуху під час святкування весілля на заході Кабула загинули 63 людини, більше 180 поранені.

Про це передає «Бі-бі-сі».

Вибуховий пристрій привів в дію терорист-смертник.

За даними МВС Афганістану, вибух стався в суботу, 17 серпня, о 22.40 за місцевим часом під час весільної церемонії.

Відповідальність за вибух поки не взяло на себе жодне терористичне угрупування.

Нагадаємо, що на святкуванні було більше тисячі гостей. МВС Афганістану підкреслює, що поки неясно, що стало причиною вибуху.

«Вибух стався неподалік сцени, де були музиканти і всі молоді люди, діти та всі люди, які там були, були вбиті», -розповів свідок.

Це вже сімнадцятий теракт в Кабулі з початку 2019 року. За підрахунками афганської влади, в 16 попередніх загинули не менше 113 осіб, постраждали понад 700.