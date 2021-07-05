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    США можуть брати участь у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу - Арестович

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    Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович - США можуть брати участь у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу - Арестович
    Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович
    Фото: Сегодня

    Відповідні переговори ведуть Офіс президента і Держдеп, який, у свою чергу, обговорює таку можливість із Москвою

    Глава Офісу президента Андрій Єрмак і заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд вивчають можливість залучення США до переговорного процесу щодо Донбасу, заявив речник української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович в ефірі телеканалу Дом.

    Спікер підкреслив, що оскільки Штати є членом ОБСЄ, то технічно вони можуть увійти до складу ТКГ.

    «Зараз у політичного радника президента Зеленського Андрія Єрмака, який також очолює Офіс президента, проходять інтенсивні консультації з Вікторією Нуланд, яка призначена в США головною посадовою особою з питань України та врегулювання конфлікту з РФ. Крім того, наскільки я знаю з відкритих джерел, Нуланд дуже інтенсивно спілкується з Козаком (заступник керівника адміністрації президента РФ - ред.). Досить інтенсивно», - розповів Арестович.

    На його думку, результати цих переговорів, на рівні політичних радників, з'являться після візиту президента України Володимира Зеленського у Вашингтон.

    «Чим вони (переговори - ред.) конкретно закінчаться, буде зрозуміло, швидше за все, після візиту президента Зеленського до США і зустрічі з президентом Байденом. Такий візит повинен відбутися наприкінці цього місяця. Думаю, у серпні з'являться новини», - резюмував спікер делегації.

    Теги: США Офіс президента Олексій Арестович
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    США можуть брати участь у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу - Арестович