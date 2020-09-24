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    Цифри вражають. Вчені з'ясували, наскільки зменшилась товщина льоду в Арктиці за останні 60 років

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    <p class="header w">За словами науковців, таке потепління може спричинити швидкі екологічні зміни</p> - Цифри вражають. Вчені з'ясували, наскільки зменшилась товщина льоду в Арктиці за останні 60 років

    За словами науковців, таке потепління може спричинити швидкі екологічні зміни

    Загальна площа льоду в Арктиці скоротилася в останнє десятиліття найсильніше – на 12,9 відсотка

    Товщина арктичної морської криги за останні 60 років скоротилася на дві третини, і тепер більша частина крижаної шапки є сезонний або однорічний лід. Про це йдеться в доповіді Росгідромету про науково-методичні засади для розробки стратегій адаптації до змін клімату в Росії.

    Крім того, за даними метеорологів, з 1979 року загальна площа льоду в Арктиці скоротилася в останнє десятиліття найсильніше – на 12,9 відсотка. 

    «Тепер 70 відсотків морської крижаної шапки складається з сезонного льоду або льоду, який утворюється і тане протягом одного року», – йдеться в тексті доповіді.

    22 вересня офіційний представник Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) Клер Нулліс заявила, що площа морського льоду в Арктиці, що служить індикатором глобальної зміни клімату, досягла річного мінімуму. За її словами, 15 вересня цей показник склав 3,74 мільйона квадратних кілометрів, за інформацією Національного центру даних по снігу і льоду США, і 3,8 мільйона – за версією Бременського університету.

    Нагадаємо, що через аномальну спеку на Алясці розтанув лід.

    США
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