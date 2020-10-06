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    Економіка та фінанси

    Видобуток нафти в світі опинився під загрозою

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    Видобуток нафти в світі опинився під загрозою

    У вересні працювало 1019 установок проти 1050 в серпні

    Кількість нафтових і газових бурових установок в світі впала до рекордного мінімуму, що може поставити під загрозу видобуток сировини.

    Такі дані опублікувало Baker Hughes.

    У вересні працювало 1019 установок проти 1050 в серпні. При цьому вересневий рівень виявився на 1122 менше показника за цей же місяць минулого року.

    У США і Канаді кількість установок минулого місяця збільшилася на сім порівняно з серпнем (257 і 60 відповідно).

    Однак на Близькому Сході їх число впало на 19, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні - на 31, в Африці - на сім.

    Baker Hughes публікує дані про бурові установки з 1944 року. Максимальна кількість установок в світі працювала в 2014 році (3578), а мінімальна (1593) - в 2016 році.

    Аналітики інвестиційного банку Raymond James припускають, що до кінця нинішнього року в США залишиться всього 200 бурових установок, це в чотири рази менше, ніж в кінці 2019 року. В середньому в 2021 році будуть працювати 225 установок.

    США
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