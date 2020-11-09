США можуть ввести нові санкції проти Ірану до кінця терміну правління Трампа

Адміністрація Трампа вважає, що такий новий потік санкцій посилить тиск на іранців і ускладнить для адміністрації Байдена повернення до ядерної угоди 2015 року.

Адміністрація Трампа просуває план введення цілої серії нових санкцій проти Ірану в майбутні 10 тижнів

Адміністрація президента США Дональда Трампа має намір ввести проти Ірану нові жорсткі санкції до кінця терміну його правління. Про це повідомило видання Axios, посилаючись на ізраїльські джерела.

«Адміністрація Трампа в координації з Ізраїлем і декількома країнами Перської затоки просуває план введення цілої серії нових санкцій проти Ірану в майбутні 10 тижнів, що залишаються до інавгурації Джо Байдена 20 січня», – повідомили виданню два інформованих ізраїльських джерела.

За даними видання, в неділю в Ізраїль прибув посланник адміністрації Трампа з Ірану Еліот Абрамс, який провів зустріч з прем'єр-міністром країни Біньяміном Нетаньягу і радником з національної безпеки Меїром Бен-Шаббатом для обговорення плану санкцій.

У понеділок Абрамс повинен буде зустрітися з міністром оборони Ізраїлю Бені Ганцем і міністром закордонних справ Габі Ашкеназі, щоб проінформувати їх про план.

За даними ізраїльських джерел видання, адміністрація Трампа вважає, що такий новий потік санкцій посилить тиск на іранців і ускладнить для адміністрації Байдена повернення до ядерної угоди 2015 року.

За останні кілька тижнів адміністрація Трампа за підтримки ізраїльського дипломатичного і силових відомств, зокрема, підготувала цільовий список іранських організацій, які будуть піддані санкціям.

За даними, ізраїльських джерел, плановані санкції не пов'язані з іранською ядерною програмою. Ці санкції, швидше за все, будуть скасовані адміністрацією Байдена і відкриють двері для відновлення ядерної угоди 2015 року.

Замість цього мета полягає в тому, щоб ввести санкції проти Ірану, пов'язані з його програмою створення балістичних ракет, допомогою терористичним організаціям і порушеннями прав людини Іраном, зазначає видання.

«Мета полягає в тому, щоб ввести якомога більше санкцій проти Ірану до 20 січня», – повідомило виданню ізраїльське джерело, обізнане щодо намірів адміністрації.

Після Ізраїлю Абрамс для обговорення плану відправиться в Об'єднані Арабські Емірати і Саудівську Аравію, які, як зазначає видання, дуже стурбовані майбутньою політикою адміністрації Байдена щодо Ірану. Очікується, що 18 листопада в Ізраїль прибуде держсекретар США Майк Помпео в рамках своєї останньої службової поїздки, яка буде присвячена посиленню тиску на Іран.

Тим часом у неділю президент Ірану Хасан Рухані закликав Вашингтон «компенсувати помилки№ адміністрації президента Дональда Трампа і повернути США в міжнародні угоди.

Рухані, виступаючи на засіданні Координаційної ради з економіки, заявив, що «політика максимального тиску США приречена на провал».

«США потрібно повернутися на шлях вірності міжнародним зобов'язанням і поваги міжнародного права», – сказав він.

Відносини між Іраном і США загострилися при адміністрації президента Дональда Трампа, особливо після того, як він вивів США зі Спільного всеосяжного плану дій, угоди, укладеної в 2015 році. Потім Вашингтон повернув економічні санкції проти Ірану.