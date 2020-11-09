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    У світі

    Експрезидент США Буш зауважив, що Трамп має право домагатися перерахунку голосів

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    Буш привітав Трампа і його прихильників з впертою боротьбою під час кампанії

    Чинний лідер країни Дональд Трамп має право домагатися перерахунку голосів після виборів в країні.

    Про це заявив екс-президент США Джордж Буш – молодший.

    Він зазначив, що говорив по телефону з обраним президентом демократом Джозефом Байденом.

    «Хоча у нас є політичні розбіжності, я знаю, що Джо Байден – гідна людина, яка отримала можливість очолити та об'єднати нашу країну. Я хочу привітати президента Трампа і його прихильників з впертою боротьбою під час кампанії. Він отримав голоси понад 70 млн американців – це видатне досягнення в політичній сфері», – додав він.

    Але при цьому, Трамп «має право домагатися перерахунку голосів і подавати судові позови, у суді розв'язувати спірні питання». За словами експрезидента, «американці можуть бути впевнені, що вибори були повною мірою справедливими», а їх результат ясний.

    Раніше видання Daily Mail повідомило, що дружина чинного президента США Дональда Трампа Меланія зібралася розлучитися з політиком після оголошення результатів виборів у США.

    Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що про перемогу Джо Байдена на виборах у Сполучених Штатах говорити зарано.

    Нагадаємо, Джо Байден проводив ранок зі своєю сім’єю у своєму будинку в штаті Делавер, коли побачив новину про те, що, за прогнозами, він став переможцем рідної Пенсильванії й буде 46-м президентом США. Байден у своїй промові сьогодні ввечері виступить з метою об’єднання країни. Джо Байден обраний президентом США.

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