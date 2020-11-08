У США планують повномасштабну інавгурацію президента

Інавгурація президента США повинна відбутися 20 січня

Церемонія інавгурації президента США планують провести в звичайному форматі, незважаючи на поширення Covid-19.

Про це заявив в ефірі телеканалу ABC News сенатор-республіканець (штат Міссурі) Рой Блант.

«Ми вирішимо. Плануємо, що інавгурація пройде як завжди, ми – це комітет з шести чоловік – три сенатора і три члени Палати представників ... Ми очікуємо, що інавгурація буде повномасштабною і на відкритому повітрі», – сказав він.

За словами сенатора, обраний президент буде «гостем» на церемонії і сподівається, що Джо Байден і Дональд Трамп «будуть на сцені в день інавгурації».

«Це буде потужним посланням, незалежно від того, хто з них буде приведений до присяги в цей день», – підкреслив політик.

Як заявив Блант, комітет висловиться про форму проведення церемонії на наступному тижні.

Інавгурація президента США повинна відбутися 20 січня.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що про перемогу Джо Байдена на виборах у Сполучених Штатах говорити зарано.

Нагадаємо, Джо Байден проводив ранок зі своєю сім’єю у своєму будинку в штаті Делавер, коли побачив новину про те, що, за прогнозами, він став переможцем рідної Пенсильванії й буде 46–м президентом США. Байден у своїй промові сьогодні ввечері виступить з метою об’єднання країни. Джо Байден обраний президентом США.