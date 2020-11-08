  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У США планують повномасштабну інавгурацію президента

    • Розсилка
    У США планують повномасштабну інавгурацію президента - У США планують повномасштабну інавгурацію президента
    У США планують повномасштабну інавгурацію президента

    Інавгурація президента США повинна відбутися 20 січня

    Церемонія інавгурації президента США планують провести в звичайному форматі, незважаючи на поширення Covid-19.

    Про це заявив в ефірі телеканалу ABC News сенатор-республіканець (штат Міссурі) Рой Блант.

    «Ми вирішимо. Плануємо, що інавгурація пройде як завжди, ми – це комітет з шести чоловік – три сенатора і три члени Палати представників ... Ми очікуємо, що інавгурація буде повномасштабною і на відкритому повітрі», – сказав він.

    За словами сенатора, обраний президент буде «гостем» на церемонії і сподівається, що Джо Байден і Дональд Трамп «будуть на сцені в день інавгурації».

    «Це буде потужним посланням, незалежно від того, хто з них буде приведений до присяги в цей день», – підкреслив політик.

    Як заявив Блант, комітет висловиться про форму проведення церемонії на наступному тижні.

    Інавгурація президента США повинна відбутися 20 січня.

    Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що про перемогу Джо Байдена на виборах у Сполучених Штатах говорити зарано.

    Нагадаємо, Джо Байден проводив ранок зі своєю сім’єю у своєму будинку в штаті Делавер, коли побачив новину про те, що, за прогнозами, він став переможцем рідної Пенсильванії й буде 46–м президентом США. Байден у своїй промові сьогодні ввечері виступить з метою об’єднання країни. Джо Байден обраний президентом США.

    Читайте також:
    Містер президент Джо Байден. Історія перемог над собою і Трампом
    США Дональд Трамп вибори у США президент інавгурація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies