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    У світі

    Байден має намір ввести в США загальнонаціональний масковий режим

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    Байден має намір ввести в США загальнонаціональний масковий режим - Байден має намір ввести в США загальнонаціональний масковий режим
    Байден має намір ввести в США загальнонаціональний масковий режим

    США залишаються лідером в світі по захворюваності та смертності від коронавірусу

    Кандидат в президенти США Джо Байден, який, за оцінками провідних американських ЗМІ, здобув перемогу на виборах, має намір ще до приходу до влади організувати в країні загальнонаціональний режим носіння масок.

    Про це повідомляє телеканал Fox News з посиланням на джерела.

    Спроби Трампа оскаржити результати можуть затягнутися до голосування колегії виборників 14 грудня
    За їхньою інформацією, політик планує досягти цього, «працюючи з губернаторами», а якщо ті відмовляться – з окремими округами.

    Відзначається, що Байден може зіткнутися з тими ж труднощами, що й президент США Дональд Трамп, який неодноразово скептично відгукувався про носіння масок і, на відміну від Байдена, перехворів коронавірусом.

    Місцева влада в США на рівні штатів і округів часто здійснює власні заходи по боротьбі з коронавірусом, не озираючись на рекомендації федеральної влади. Примусити місцеву владу Вашингтон не може.

    США залишаються лідером в світі по захворюваності та смертності від коронавірусу. За останніми даними, в США зареєстровано вже понад 9,8 млн випадків коронавірусу і 237 тисяч смертей.

    США Дональд Трамп президент
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