Байден має намір ввести в США загальнонаціональний масковий режим

США залишаються лідером в світі по захворюваності та смертності від коронавірусу

Кандидат в президенти США Джо Байден, який, за оцінками провідних американських ЗМІ, здобув перемогу на виборах, має намір ще до приходу до влади організувати в країні загальнонаціональний режим носіння масок.

Про це повідомляє телеканал Fox News з посиланням на джерела.

Спроби Трампа оскаржити результати можуть затягнутися до голосування колегії виборників 14 грудня

За їхньою інформацією, політик планує досягти цього, «працюючи з губернаторами», а якщо ті відмовляться – з окремими округами.

Відзначається, що Байден може зіткнутися з тими ж труднощами, що й президент США Дональд Трамп, який неодноразово скептично відгукувався про носіння масок і, на відміну від Байдена, перехворів коронавірусом.

Місцева влада в США на рівні штатів і округів часто здійснює власні заходи по боротьбі з коронавірусом, не озираючись на рекомендації федеральної влади. Примусити місцеву владу Вашингтон не може.

США залишаються лідером в світі по захворюваності та смертності від коронавірусу. За останніми даними, в США зареєстровано вже понад 9,8 млн випадків коронавірусу і 237 тисяч смертей.