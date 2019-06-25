США намагаються знайти постійного посла в Україну



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Тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор

Поки тривають пошуки, Вільям Тейлор перебуватиме в Україні в якості тимчасово повіреного

Сполучені Штати намагаються знайти постійного посла в Україну. Про це на зустрічі з пресою заявив Тимчасово повірений у справах США Вільям Тейлор, передає УНН.

«Сполученим Штатам сильно небайдужа Україна. Адміністрація у Вашингтоні мала бути певною, що команда посольства США в Україні буде у повному складі. Вони намагаються знайти постійного посла, для цього його треба номінувати, після цього ця людина має пройти затвердження в сенатському конгресі», — зазначив дипломат.

Поки цей процес не відбудеться, сказав Тейлор, він перебуватиме в Україні в якості тимчасово повіреного.

Нагадуємо, у травні, посол США в Україні Марі Йованович, яка 20 травня завершила роботу на своїй посаді, розповіла про прогрес, якого Україна досягла за останні кілька років.