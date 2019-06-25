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    США намагаються знайти постійного посла в Україну

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    <span>Тимчасово повірений у справах&nbsp;США в Україні Вільям Тейлор</span> - США намагаються знайти постійного посла в Україну
    Тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор

    Поки тривають пошуки, Вільям Тейлор перебуватиме в Україні в якості тимчасово повіреного

    Сполучені Штати намагаються знайти постійного посла в Україну. Про це на зустрічі з пресою заявив Тимчасово повірений у справах США Вільям Тейлор, передає УНН.

    «Сполученим Штатам сильно небайдужа Україна. Адміністрація у Вашингтоні мала бути певною, що команда посольства США в Україні буде у повному складі. Вони намагаються знайти постійного посла, для цього його треба номінувати, після цього ця людина має пройти затвердження в сенатському конгресі», — зазначив дипломат.

    Поки цей процес не відбудеться, сказав Тейлор, він перебуватиме в Україні в якості тимчасово повіреного.

    Нагадуємо, у травні, посол США в Україні Марі Йованович, яка 20 травня завершила роботу на своїй посаді, розповіла про прогрес, якого Україна досягла за останні кілька років.

    США посол Україна Марі Йованович
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