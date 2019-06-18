В Україну прибув новий повірений у справах США



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Посол Вільям Тейлор прибув до Києва як тимчасово повірений у справах США в Україні Фото: Главком

Посол Тейлор вже очолював посольство США в Києві

Тимчасово повіреним у справах США в Україні призначено Вільяма Тейлора. Про це повідомляється на сторінці посольства в Києві у Facebook.

Як зазначили в посольстві, Тейлор був послом США в Україні з 2006 по 2009 рік, а також був спеціальним координатором Державного департаменту з питань Близького Сходу, представником США в Близькосхідному квартеті та на інших дипломатичних посадах.

Перед призначенням пан Тейлор обіймав посаду виконавчого віце-президента Інституту миру США.

«Я з нетерпінням чекаю того, щоб очолити команду посольства США у розбудові міцних робочих відносин з президентом Зеленським та його командою, іншими українськими посадовцями та політичними силами, а також підтримці наших міцних партнерських відносин з громадськими організаціями та українським народом», - сказав посол Тейлор.

«Сполучені Штати залишаються глибоко віддані успіху стабільної, процвітаючої, демократичної та вільної України, і ми продовжуємо підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України», - додав він.

Крістіна Квін, яка нещодавно керувала посольством як тимчасовий повірений, повернеться до своєї роботи на посаді заступника голови місії.

19 травня посол США Марі Йованович попрощалася з Україною і розповіла про здобутки останніх років.

Також Павло Клімкін заявив, що США мають двох кандидатів на посаду посла в Україні.