Посол США попрощалася з Україною і розповіла про здобутки останніх років



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Посол США в Україні Марі Йованович 20 травня завершує роботу на своїй посаді

Йованович впевнена, що Україна стоїть на шляху до європейського майбутнього

Посол США в Україні Марі Йованович, яка завершує роботу на своїй посаді, розповіла про прогрес, якого Україна досягла за останні кілька років, і про свою роботу.

«Після кількох років із моменту Революції Гідності Україна досягла величезного прогресу. Я згадую різні досягнення, наприклад стабілізація економіки, співробітництво в рамках програм МВФ. Це було складно, але це означає, що фундаментальні принципи в Україні зміцнилися або незабаром зміцніють», - сказала Йованович у відеозверненні, опублікованому посольством США в Україні.

Посол нагадала, що в Україні триває впровадження реформ у сфері освіти, охорони здоров'я, пенсійного забезпечення, та зазначила, що для їх завершення потрібно ще багато років.

«Україна стоїть на шляху до європейського майбутнього, і це надзвичайно важливо. Я бачу прогрес у боротьбі з корупцією. Корупцію не подолано, але був досягнутий прогрес, такий як запуск Антикорупційного суду цього року», - сказала вона.

Йованович зазначила, що результати останніх виборів показали, що українці прагнуть не просто змін, а фундаментальних перетворень країни.

Нагадаємо, напередодні посольство США в Україні підбило підсумки трирічної роботи Йованович.

Як «Главком» повідомляв раніше, надзвичайний і повноважний посол США в Україні Марі Йованович 20 травня завершує роботу в Україні. Зазначається, що Марі Йованович терміново відбула до Вашингтона для консультацій.