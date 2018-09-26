США передадуть Україні патрульні катери Drummond та Cushing



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USCGC Drummond (WPB-1323)

На церемонії передачі катерів будуть присутні віце-адмірал Берегової охорони США Майкл Макалістер та президент Петро Порошенко

США на церемонії в Балтіморі, яка відбудеться 27 вересня, передадуть Україні два 30-метрові патрульні катери - Drummond та Cushing.

Про це повідомляється на офіційному сайті Головного офісу Берегової охорони США.

У повідомленні зазначається, що на церемонії будуть присутні віце-адмірал Берегової охорони США Майкл Макалістер та президент Петро Порошенко.

USCGC Cushing (WPB-1321)

Раніше повідомлялося, що Берегова охорона США здійснить передачу Україні двох катерів типу Island.

Згідно з домовленостями, американські патрульні катери передаються ВМСУ на безоплатній основі, українська сторона забезпечить стопроцентну передоплату загальної вартості супутніх послуг в розмірі 10,1 млн дол. на термін до 18 місяців.

Військовий експерт Валентин Бадрак вважає, що США не хочуть обмежувати допомогу Україні двома катерами. За його словами, Україні треба мати декілька угруповань катерів, тож потрібно щонайменше отримати ще 20-30 таких.