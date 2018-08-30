Військовий експерт Валентин Бадрак: США не хочуть обмежувати допомогу Україні двома катерами



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Патрульний катер типу «Айленд»

Україні потрібно 20-30 американських катерів класу «Айленд», - Бадрак

Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак в інтерв’ю «Главкому» розповів, яку допомогу США мають намір надати Україні. Днями посол Валерій Чалий повідомив, що США передадуть Україні два катери класу «Айленд». Бадрак вважає, що нам треба мати декілька угруповань катерів, тож потрібно щонайменше отримати ще 20-30 таких.

«Нам потрібні ракетні катери, які б могли здійснювати пуск і швидко з маневрами пересуватися з одного місця в інше. Мені здається, що наша робота і з США, і з іншими державами була би серйозно пожвавлена, якщо би не було недоліків в організації роботи з боку самої України. Я переконаний, що США не хочуть обмежуватися двома катерами. Просто потрібно налагодити комунікацію з постачань техніки. Поки це одна з проблем», - наголосив експерт.

Зазначимо, що голова Держприкордонслужби Петро Цигикал підписав наказ про створення окремого морського регіонального управління, до складу якого увійшли загони морської охорони – Маріупольський і Одеський. Експерт вважає, що це є одним із показників, коли влада переймається ситуацією і міркує про те, як її владнати.

«У той же час слід визнати, що арсенал можливостей для протидії таким сценаріям, про які йшлося вище, досить невеликий. Є елементи, які полягають у підтримці працівників портів, наприклад. Цих людей слід залучати до альтернативних робіт, слід постійно моніторити ситуацію на предмет того, що ж насправді відбувається у портах. Слід розуміти, що ця проблема і загроза є багатогранною, тому підходи до її розв’язання також мають бути не лінійними», - зазначив Бадрак.

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