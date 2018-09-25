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    Стала відома дата передачі американських катерів Україні

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    США передадуть Україні два катери класу &laquo;Айленд&raquo; - Стала відома дата передачі американських катерів Україні
    США передадуть Україні два катери класу «Айленд»

    Катери оснащені бойовими модулями, що були придбані в рамках програми Пентагона

    Берегова охорона США у цей четвер 27 вересня 2018 року здійснить передачу Україні двох катерів типу Island на військово-морській базі у Балтіморі. Про це повідмив Український мілітарний портал

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    Відповідно до офіційного повідомлення на церемонії буде присутній президент України та віце-адмірал Берегової охорони США Майкл Макалістер.

    За повідомленням ці катери оснащені бойовими модулями, що були придбані в рамках програми Пентагона.

    Наприкінці серпня Кабінет міністрів України дозволив Міністерству оборони оплатити Island, тобто провести 100% -у передоплату супутніх витрат. Згідно з домовленостями, американські патрульні катери передаються ВМСУ на безоплатній основі, українська сторона забезпечить 100% -у передоплату загальної вартості супутніх послуг в розмірі 10,1 млн дол. на термін до 18 місяців.

    Катери класу «Айленд» будувалися верф’ю Bollinger Shipyards в Локпорті (штат Луїзіана) з 1985 по 1992 роки в кількості 49 корпусів (бортові номери WPB 1301 – WPB 1349) для Берегової охорони США.

    Раніше військовий експерт Валентин Бадрак заявив, що США не хочуть обмежувати допомогу Україні двома катерами.

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