Стала відома дата передачі американських катерів Україні



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США передадуть Україні два катери класу «Айленд»

Катери оснащені бойовими модулями, що були придбані в рамках програми Пентагона

Берегова охорона США у цей четвер 27 вересня 2018 року здійснить передачу Україні двох катерів типу Island на військово-морській базі у Балтіморі. Про це повідмив Український мілітарний портал.

Відповідно до офіційного повідомлення на церемонії буде присутній президент України та віце-адмірал Берегової охорони США Майкл Макалістер.

За повідомленням ці катери оснащені бойовими модулями, що були придбані в рамках програми Пентагона.

Наприкінці серпня Кабінет міністрів України дозволив Міністерству оборони оплатити Island, тобто провести 100% -у передоплату супутніх витрат. Згідно з домовленостями, американські патрульні катери передаються ВМСУ на безоплатній основі, українська сторона забезпечить 100% -у передоплату загальної вартості супутніх послуг в розмірі 10,1 млн дол. на термін до 18 місяців.

Катери класу «Айленд» будувалися верф’ю Bollinger Shipyards в Локпорті (штат Луїзіана) з 1985 по 1992 роки в кількості 49 корпусів (бортові номери WPB 1301 – WPB 1349) для Берегової охорони США.

Раніше військовий експерт Валентин Бадрак заявив, що США не хочуть обмежувати допомогу Україні двома катерами.