США передадуть Україні два катери класу «Айленд»



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Фото: Главком Надзвичайний та повноважний посол України в США Валерій Чалий

Наразі експертні групи працюють над підготовкою угоди про передачу катетерів

Україна отримає від США два катери класу «Айленд», які підсилять спроможності в Чорноморському басейні. Про повідомив надзвичайний та повноважний посол України в США Валерій Чалий під час прес-конференції щодо стратегічного партнерства України та США, передає корреспондент «Главкому».

Патрульні катери будуть передані в рамках військово-технічної допомоги Україні на безоплатній основі.

За словами Чалого, це питання кількох місяців. Мова також іде про роботу, аби поставити на комерційні рейки подібне співробітництво.

«Зараз експертні групи працюють над підготовкою угоди про передачу цих катетерів. Я сподіваюсь, що ми отримаємо підсилення», - повідомив Чалий.

Від додав, що Україна та США вийшли на новий рівень стратегічного партнерства у сфері Національної безпеки і оборони.

«Україна вперше виходить на рівень стратегічного партнерства з США. Принаймні, в сфері Національної безпеки та оборони. Після атаки Росії у нас дійсно з'явився цей напрям, якого ніколи не було. Надання сучасної протитанкової зброї - це не тільки свідчення готовності нашого партнера допомагати. Це свідчення нового рівня партнерства. Це і довіра, і оцінка боротьби з корупцією у цій сфері», - додав він.

Раніше повідомлялося, що Україна останні роки посідає ключове місце у зовнішній політиці Сполучених Штатів та входить до першої десятки важливих для США країн. Одним з ключових чинників є війна в Україні.