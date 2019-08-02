США ввели нові санкції проти Росії через отруєння Скрипалів
Санкції включають заборону надання позик та кредитів, будь-якої фінансової чи технічної допомоги
Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження нових санкцій проти Росії через отруєння Сергія Скрипаля та його доньки у Солсбері, що включають заборону надання позик та кредитів, будь-якої фінансової чи технічної допомоги.
Відповідний указ опубліковано на сайті Білого дому.
«Протистояти … наданню будь-яких позик, фінансової чи технічної допомоги на цю країну (РФ – ред.) міжнародними фінансовими установами; та заборонити будь-якому банку Сполучених Штатів надавати будь-яку позику або кредит уряду цієї країни, за винятком позик чи кредитів для придбання продуктів харчування чи інших сільськогосподарських товарів чи продуктів», - вказано в документі.
Торік Вашингтон застосував перший пакет санкцій проти Росії після того, як встановив, що Москва застосувала хімічну зброю проти колишнього російського агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у Британії, проте Москва досі це заперечує.
Раніше лідери комітету Палати представників Конгресу Сполучених Штатів по закордонних справах закликали президента Дональда Трампа ввести другий пакет санкцій проти Російської Федерації, пов'язаний з отруєнням колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії на території британського міста Солсбері.
Нагадаємо, у Сполучених Штатах два сенатори - республіканець Марко Рубіо і демократ Кріс Ван Холлен - закликають до посилення санкцій проти Росії. Сенатори переконані, що в остаточну версію документа повинні бути включені витрати на заходи у відповідь на можливе втручання в майбутні вибори і здатні завдати удару по суверенному боргу Росії, а також її енергетиці та обороні.
Нагадаємо, отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року. Додамо, на початку березня 2018 року в британському Солсбері у важкому стані були виявлені екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. Колишній британський прем'єр Тереза Мей заявила в парламенті, що Скрипалі були отруєні нервнопаралітичною речовиною «Новачок» (А-234), розробленою в Росії.
У вересні Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.
Тоді міністр внутрішніх справ Великобританії повідомив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.