США ввели нові санкції проти Росії через отруєння Скрипалів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Санкції включають заборону надання позик та кредитів, будь-якої фінансової чи технічної допомоги

Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження нових санкцій проти Росії через отруєння Сергія Скрипаля та його доньки у Солсбері, що включають заборону надання позик та кредитів, будь-якої фінансової чи технічної допомоги.

Відповідний указ опубліковано на сайті Білого дому.

«Протистояти … наданню будь-яких позик, фінансової чи технічної допомоги на цю країну (РФ – ред.) міжнародними фінансовими установами; та заборонити будь-якому банку Сполучених Штатів надавати будь-яку позику або кредит уряду цієї країни, за винятком позик чи кредитів для придбання продуктів харчування чи інших сільськогосподарських товарів чи продуктів», - вказано в документі.

Торік Вашингтон застосував перший пакет санкцій проти Росії після того, як встановив, що Москва застосувала хімічну зброю проти колишнього російського агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у Британії, проте Москва досі це заперечує.

Раніше лідери комітету Палати представників Конгресу Сполучених Штатів по закордонних справах закликали президента Дональда Трампа ввести другий пакет санкцій проти Російської Федерації, пов'язаний з отруєнням колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії на території британського міста Солсбері.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах два сенатори - республіканець Марко Рубіо і демократ Кріс Ван Холлен - закликають до посилення санкцій проти Росії. Сенатори переконані, що в остаточну версію документа повинні бути включені витрати на заходи у відповідь на можливе втручання в майбутні вибори і здатні завдати удару по суверенному боргу Росії, а також її енергетиці та обороні.