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    У світі

    BBC створить фільм про отруєння Скрипалів

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    Юлія і Сергій Скрипаль&nbsp; - BBC створить фільм про отруєння Скрипалів
    Юлія і Сергій Скрипаль 

    Отруєння Скрипаля та його доньки сталося у березні 2018 року

    Британський телеканал BBC зніме телевізійну драму про отруєння у Солсбері колишнього полковника Головного розвідувального управління Росії Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Про це повідомляє BBC.

    Фільм у двох частинах розповість про жителів міста, які «демонстрували героїзм» у той час, поки розгорталися події справи Скрипалів. Назва і дата виходу поки невідомі. Сценарій написали Адам Паттерсон і Деклан Лоун.

    Посольство Росії у Лондоні звернулося до творців фільму та попросило взяти за основу реальні події й «офіційну і таку, що заслуговує довіри інформацію слідства».

    Нагадаємо, отруєння Скрипаля та його доньки сталося у березні 2018 року.

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    У вересні прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

    Міністр внутрішніх справ Великобританії повідомив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

    Пізніше з розслідування видання The Insider і дослідницької групи Bellingcat стало відомо, що Руслана Боширова насправді звуть Анатолій Чепіга, він є полковником ГРУ і має звання «Героя Росії».

    Також журналісти видання The Insider і незалежні розслідувачі Bellingcat дізналися реальне ім'я і справжню біографію другого обвинуваченого в отруєнні Скрипаля, який ховався під ім'ям Олександр Петров.

    Крім того, The Insider і Bellingcat опублікували деталі з біографії третього підозрюваного в замаху на Скрипалів. Йдеться про ймовірного співробітника військової розвідки Росії Дениса Сергеєва (агентурне ім’я Сергій Федотов).

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