Британія обіцяє, що підозрюваних в отруєнні Скрипалів заарештують при виїзді з РФ



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Міністр внутрішніх справ Великобританії Саджида Джавід

Британія застосує всі наявні у неї «широкі можливості» проти Росії

Агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо коли-небудь виїдуть за межі Росії.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Великобританії Саджида Джавід, інформує ВВС.

Глава МВС повторив висловлену прем'єром Терезою Мей думку про те, що співробітники розвідки діяли за наказом Кремля. У відповідь, сказав він, Британія застосує всі наявні у неї «широкі можливості» проти Росії.

При цьому міністр визнав, що підозрювані, швидше за все, більше ніколи не з'являться на території Британії.

До слова, за інформацією The Times, «Новачок», яким отруїли Скрипалів, міг вбити 4 тисячі людей.

Нагадаємо, 5 вересня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Також опубліковані фото підозрюваних в отруєнні Скрипалів.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін підкреслив солідарність України з Великою Британією у справі Скрипалів.

У четвер, 6 вересня, пройшло термінове засідання Ради безпеки ООН, яке було скликане на прохання Великої Британії через нову інформацію у справі отруєння у Солсбері.

Постійний представник РФ при ООН і в Раді безпеки Василь Небензя заявив, що Російська Федерація «ніколи не розробляла, ніколи не виробляла і ніколи не накопичувала запаси «Новачка».

Також ЗМІ оприлюднило відео з підозрюваними в отруєнні Скрипалів. Олександр Петров і Руслан Бошіров близько 30 разів літали в Європу.