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    США закликали Британію долучитися до санкцій проти Ірану

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    США закликали Британію долучитися до санкцій проти Ірану

    Вашингтон просить Британію відмовитися від «збиткової угоди» з Іраном

    Посол США у Великій Британії Роберт Вуд Джонсон закликав Лондон підтримати США і відмовитися від ядерної угоди з Іраном.

    Такий заклик посла міститься в його статті, оприлюдненій в The Telegraph.

    «Пора відмовитися збиткової угоди 2015 року. Ми закликаємо Велику Британію використовувати її значну дипломатичну міць і вплив та приєднатися до нас в той час, як ми очолюємо глобальні зусилля по досягненню по-справжньому всеосяжної угоди», - йдеться в статті.

    Роберт Джонсон нагадує, що президент США Дональд Трамп «дав ясно зрозуміти: компанії, які свої бізнес-інтереси в Ірані ставлять вище інтересів загального блага, ризикують зіткнутися з серйозними наслідками для їх торгівлі зі Сполученими Штатами».

    Нагадаємо, на тлі американських санкцій проти Ірану, високої вартості життя і підозр в корупції в Тегерані вважають, що країна зіткнулася з «економічною війною».

    До слова, після того, як Сполучені Штати вийшли з іранської ядерної угоди та відновили санкції, пов'язані з ядерною програмою Тегерана, Іран вперше за понад річний термін провів випробування балістичної ракети.

    Джерело: Європейська правда

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