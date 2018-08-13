США закликали Британію долучитися до санкцій проти Ірану



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Вашингтон просить Британію відмовитися від «збиткової угоди» з Іраном

Посол США у Великій Британії Роберт Вуд Джонсон закликав Лондон підтримати США і відмовитися від ядерної угоди з Іраном.

Такий заклик посла міститься в його статті, оприлюдненій в The Telegraph.

«Пора відмовитися збиткової угоди 2015 року. Ми закликаємо Велику Британію використовувати її значну дипломатичну міць і вплив та приєднатися до нас в той час, як ми очолюємо глобальні зусилля по досягненню по-справжньому всеосяжної угоди», - йдеться в статті.

Роберт Джонсон нагадує, що президент США Дональд Трамп «дав ясно зрозуміти: компанії, які свої бізнес-інтереси в Ірані ставлять вище інтересів загального блага, ризикують зіткнутися з серйозними наслідками для їх торгівлі зі Сполученими Штатами».

Нагадаємо, на тлі американських санкцій проти Ірану, високої вартості життя і підозр в корупції в Тегерані вважають, що країна зіткнулася з «економічною війною».

До слова, після того, як Сполучені Штати вийшли з іранської ядерної угоди та відновили санкції, пов'язані з ядерною програмою Тегерана, Іран вперше за понад річний термін провів випробування балістичної ракети.

Джерело: Європейська правда