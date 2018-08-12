Іран заговорив про економічну війну зі сторони США
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Розсилка
Влада Ірану має намір створити спеціальні суди для оперативного вирішення фінансових злочинів
На тлі американських санкцій проти Ірану, високої вартості життя і підозр в корупції в Тегерані вважають, що країна зіткнулася з «економічною війною». Про це в листі до іранського духовного лідера аятоли Алі Хаменеї написав голова Верховного суду аятолла Садег Амол Ларіджані, передає в суботу, 11 серпня, державний телеканал Ісламської Республіки.
«Нинішні особливі економічні умови вважаються економічною війною», - вказав Ларіджані, закликавши створити спеціальні суди для оперативного вирішення фінансових злочинів, говориться в телевізійному повідомленні.
Хаменеї погодився з главою судової системи, підкресливши, що метою судів повинно бути «швидке і справедливе покарання винних в корупційних економічних операціях».
Раніше в Туреччині і Росії назвали «економічною війною» нові санкції США. Так, в той же день турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна є «мішенню економічної війни».
А напередодні російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв також порівняв з оголошенням економічної війни посилення американських санкцій проти Росії.
Зазначимо, національна валюта Туреччини продовжує падіння. Так в п’ятницю, 10 серпня, курс ліри зменшився до показника 6.04 за долар. Тим самим турецька грошова одиниця втратила іще 8%.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган застеріг США, що політика Вашингтона може поставити під загрозу партнерство з Анкарою.
Після того, як Сполучені Штати вийшли з іранської ядерної угоди та відновили санкції, пов'язані з ядерною програмою Тегерана, Іран вперше за понад річний термін провів випробування балістичної ракети.
Джерело: Deutsche Welle