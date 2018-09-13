США запровадять нові «суворі» санкції проти Росії через отруєння Скрипалів



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Запровадження санкцій заплановане на листопад 2018 року

У Державному департаменті США нагадали про другу частину антиросійських санкцій, запроваджених через отруєння екс-співробітника російської розвідки Сергія Скрипаля, та наголосили, що нові заходи будуть «надзвичайно суворими».

Про це під час слухань у Палаті Представників американського Конгресу повідомила помічниця держсекретаря Маніша Сінгх.

За її словами, Росія не надала можливості США проінспектувати російські об’єкти щодо знищення хімічної зброї. Таким чином Москва не надала гарантій незастосування хімічної зброї в майбутньому, що було умовою для не запровадження нових санкцій.

«Ми плануємо запровадити другу хвилю надзвичайно суворих санкцій в межах закону щодо контролю над хімічною та біологічною зброєю і забороною її використання», — наголосила Сінгх.

Вона додала, що запровадження санкцій заплановане на листопад 2018 року.

Раніше підозрювані в отруєнні Скрипаля заявили, що були в Солсбері «як туристи».

Нагадаємо, раніше головний редактор RT Маргарита Симоньян розповіла, що Боширов і Петров самі зателефонували і захотіли дати інтерв’ю лише їй.