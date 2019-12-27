США засудили запуск залізниці між Росією та окупованим Кримом



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25 грудня по скандальному Кримському мосту проїхав перший пасажирський потяг з РФ

«Цей крок із боку Росії демонструє обурливу неповагу до суверенітету і територіальної цілісності України» – йдеться в заяві США

Сполучені Штати Америки засуджують відкриття залізничного сполучення між Росією та окупованим Кримом.

Про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні, опублікованому 26 грудня у Twitter.

«Як і наші українські й інші європейські партнери, ми засуджуємо запуск Росією залізничного сполучення між Росією та Кримом. Цей крок із боку Росії демонструє обурливу неповагу до суверенітету і територіальної цілісності України» – йдеться в заяві.

Як відомо, 25 грудня по скандальному Кримському мосту проїхав перший пасажирський потяг, сполученням Санкт-Петербург – Севастополь.

У понеділок, 23 грудня, президент РФ Володимир Путін прибув із візитом на анексований Кримський півострів, де відкрив залізничний рух Кримським мостом.

З цього приводу представництво президента України в Автономній Республіці Крим заявило про протиправність запуску залізничного сполучення між Росією та тимчасово окупованою Російською Федерацією територією України – Автономною Республікою Крим та м. Севастополь

Також Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту Російській Федерації у зв’язку з відкриттям залізничного руху мостом через Керченську протоку в окупований Крим.

Нагадаємо, Україна звернулася до генсека ООН через дії Росії в окупованому Криму.

Як повідомлялося, Фінляндія засудила запуск Росією поїздів через Керченський міст.