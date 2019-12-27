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    США засудили запуск залізниці між Росією та окупованим Кримом

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    25 грудня по скандальному Кримському мосту&nbsp;проїхав перший пасажирський потяг з РФ - США засудили запуск залізниці між Росією та окупованим Кримом
    25 грудня по скандальному Кримському мосту проїхав перший пасажирський потяг з РФ

    «Цей крок із боку Росії демонструє обурливу неповагу до суверенітету і територіальної цілісності України» – йдеться в заяві США

    Сполучені Штати Америки засуджують відкриття залізничного сполучення між Росією та окупованим Кримом.

    Про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні, опублікованому 26 грудня у Twitter.

    «Як і наші українські й інші європейські партнери, ми засуджуємо запуск Росією залізничного сполучення між Росією та Кримом. Цей крок із боку Росії демонструє обурливу неповагу до суверенітету і територіальної цілісності України» – йдеться в заяві.

    Як відомо, 25 грудня по скандальному Кримському мосту проїхав перший пасажирський потяг, сполученням Санкт-Петербург – Севастополь.

    У понеділок, 23 грудня, президент РФ Володимир Путін прибув із візитом на анексований Кримський півострів, де відкрив залізничний рух Кримським мостом.

    З цього приводу представництво президента України в Автономній Республіці Крим заявило про протиправність запуску залізничного сполучення між Росією та тимчасово окупованою Російською Федерацією територією України – Автономною Республікою Крим та м. Севастополь

    Також Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту Російській Федерації у зв’язку з відкриттям залізничного руху мостом через Керченську протоку в окупований Крим.

    Нагадаємо, Україна звернулася до генсека ООН через дії Росії в окупованому Криму.

    Як повідомлялося, Фінляндія засудила запуск Росією поїздів через Керченський міст.

    Крим Росія США потяг залізниця посольство Україна Керченський міст Кримський міст
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