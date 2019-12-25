Кримським мостом проїхав перший пасажирський потяг (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поїзд їхав зі Санкт-Петербурга в Севастополь

Сьогодні, 25 грудня, по скандальному Кримському мосту проїхав перший пасажирський потяг, сполученням Санкт-Петербург – Севастополь. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Згідно з повідомленням, потяг долає 2741 км за 43,5 години.

«Під час руху начальник поїзда повідомив по гучномовному зв’язку про те, що через кілька хвилин поїзд почне рух по Кримському мосту. Багато людей намагалися зняти проїзд поїзда по мосту і сам Кримський міст на камери мобільних телефонів», – йдеться в повідомленні.

У понеділок, 23 грудня, президент РФ Володимир Путін прибув із візитом на анексований Кримський півострів, де відкрив залізничний рух Кримським мостом.

З цього приводу представництво президента України в Автономній Республіці Крим заявило про протиправність запуску залізничного сполучення між Росією та тимчасово окупованою Російською Федерацією територією України – Автономною Республікою Крим та м. Севастополь

Також Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту Російській Федерації у зв’язку з відкриттям залізничного руху мостом через Керченську протоку в окупований Крим.

Нагадаємо, Україна звернулася до генсека ООН через дії Росії в окупованому Криму.

Як повідомлялося, Фінляндія засудила запуск Росією поїздів через Керченський міст.