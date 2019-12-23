  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Путін їде відкривати залізничне сполучення між Росією і окупованим Кримом

    • Розсилка
    Керченський міст має сполучити залізницею Росію та анексований нею Крим - Путін їде відкривати залізничне сполучення між Росією і окупованим Кримом
    Керченський міст має сполучити залізницею Росію та анексований нею Крим

    Керченський міст протяжністю 19 кілометрів коштував 3,7 мільярда доларів і є найдовшим в Європі

    23 грудня президент Росії Володимир Путін поїде відкривати залізничне сполучення між Росією та анексованим нею Кримом.

    Про це повідомляє пресслужба Кремля.

    «Голова держави візьме участь в урочистих заходах, присвячених відкриттю залізничного руху через Кримський міст», – інформує Кремль.

    Автомобільну частину мосту через Керченську протоку відкрили для руху легкових автомобілів в травні 2018 року, пізніше було відкрито рух вантажного транспорту. У травні 2019 року президент Росії Володимир Путін заявив, що залізницю через Керченський міст добудують «з випередженням графіка».

    Керченський міст протяжністю 19 кілометрів коштував 3,7 мільярда доларів і є найдовшим в Європі, наступним після нього є міст Васко да Гама у Португалії.

    Офіційний Київ засудив цей проєкт не тільки через порушення суверенітету і територіальної цілісності України, а й через заниження допустимої висоти для суден, що проходять під ним.

    ЄС і США ввели санкції проти тих, хто брав участь в будівництві моста, зокрема проти бізнесмена Аркадія Ротенберга, близького соратника Володимира Путіна, чия компанія отримала права на будівництво мосту.

    ЄС Крим санкції Путін Керченський міст Кримський міст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ