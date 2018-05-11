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    Стала відома дата зустрічі Меркель і Путіна

    • Сьогодні, 18:10
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    <p>Ангела Меркель і Володимир Путін</p>

    Ангела Меркель і Володимир Путін

    У Кремлі заявили, що планується обговорити питання розвитку російсько-німецьких відносин і «актуальну міжнародну проблематику»

    18 травня в Сочі пройдуть переговори президента Російської Федерації Володимира Путіна і Федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель. Про це повідомили в прес-службі Кремля.

    «Мається на увазі обговорити питання розвитку російсько-німецьких відносин і актуальну міжнародну проблематику», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, сьогодні відбулася телефонна розмова Меркель і Путіна, в ході якої обговорювалося питання започаткування місії ООН з охорони спостерігачів ОБСЄ. Домовлено активізувати роботу в «нормандському форматі». Меркель поінформувала про підсумки спільної з президентом Франції Еммануелем Макроном зустрічі 10 травня в Аахені з президентом України Петром Порошенком.
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