Стала відома дата зустрічі Меркель і Путіна

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Ангела Меркель і Володимир Путін

У Кремлі заявили, що планується обговорити питання розвитку російсько-німецьких відносин і «актуальну міжнародну проблематику»

18 травня в Сочі пройдуть переговори президента Російської Федерації Володимира Путіна і Федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель. Про це повідомили в прес-службі Кремля.

«Мається на увазі обговорити питання розвитку російсько-німецьких відносин і актуальну міжнародну проблематику», - йдеться в повідомленні.