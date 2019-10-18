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    Стала відомою дата виступу Сенцова в Європарламенті

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    <p>Олег Сенцов</p> - Стала відомою дата виступу Сенцова в Європарламенті

    Олег Сенцов

    Фото: Deutsche Welle

    Сенцов приїде до Європейського парламенту наприкінці листопада

    Визволений із кремлівської неволі український режисер Олег Сенцов наступного місяця відвідає Європейський парламент.

    Про це повідомив у Twitter брюссельський журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

    «Сенцов приїде до Європейського парламенту в понеділок, 25 листопада, щоб виступити в Раді із закордонних справ. Очевидно, він отримає премію Сахарова під час пленарного засідання Європарламенту пізніше того ж тижня», – написав Йозвяк.

    Раніше стало відомо, що Європейський парламент на невизначений термін відклав церемонію вручення премії імені Андрія Сахарова українському режисеру Олегу Сенцову.

    Як повідомлялося, в 2018 році Сенцов став лауреатом премії «За свободу думки» імені Андрія Сахарова.

    Європарламент Олег Сенцов політика Україна премія
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