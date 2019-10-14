Сенцов долучився до маршу «Free Markiv»



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Звільнений політв’язень Кремля, режисер Олег Сенцов долучився до маршу на підтримку засудженого в Італії Фото Укрінформ

Наразі колона з активістами рушила до Посольства Італії в Україні

Звільнений політв’язень Кремля, режисер Олег Сенцов долучився до маршу на підтримку засудженого в Італії до 24 років в’язниці нацгвардійця Віталія Марківа.

Сенцов прийшов під стіни МЗС, де проходить мітинг на підтримку звільнення Марківа, повідомляє Укрінформ.

Наразі колона з активістами рушила до Посольства Італії в Україні, де планують провести пікет. Сенцов також долучився до колони активістів.

Як повідомлялося, у понеділок мітингувальники прийшли під стіни МЗС на підтримку засудженого в Італії до 24 років в’язниці нацгвардійця Віталія Марківа. Вони вимагають активізації процесу його звільнення. Активісти передали запит до МЗС щодо того, як рухається питання подачі апеляції до італійського суду.

Нагадаємо, 11 жовтня, суд присяжних в італійському місті Павія опублікував мотиваційну частину вироку нацгвардійцю Віталію Марківу, який був засуджений до 24 років ув’язнення.

Українці та інші небайдужі люди влаштували акцію проти судового вироку бійцю Національної Гвардії України Віталію Марківу на п’ятому ювілейному фестивалі української культури у Венеції.

Координатор батальйону Нацгвардії імені Кульчицького Андрій Антонищак вважає, що справа нацгвардійця Віталія Марківа, який був засуджений до 24 років ув’язнення в Італії, є суто політичною і є замовленням Російської Федерації.