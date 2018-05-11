Стали відомі подробиці погрому табору ромів на Львівщині: шокуючі фото

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Фото: Громадське радіо

Мешканців табору попереджали про напад за декілька днів до цього

Наліт на табір ромів у селищі Рудно поблизу Львова здійснила група з десятків невідомих молодиків в масках. Про це Громадському радіо розказали очевидці, які з міркувань безпеки попросили не вказувати їхніх імен.

З власних джерел журналістам вдалося з’ясувати, що мешканців табору попереджали про напад за декілька днів до цього. Влаштувати погром мали на ще два табори.

«Тут роми живуть постійно і влітку, і взимку. Минулої осені їх так само, як і зараз, побили й підпалили табір - теж прийшли посеред ночі. Тоді нікого так і не затримали за побиття. Вчора (9 травня), як все відбувалося: ми в одному з таборів збирали дітей, аби навчити їх читати, а перед цим я заїхав сюди, щоб подивитись чи все гаразд. Побачив, що тут проблема - захворіла дитина, вони всі голодні. Я привіз їм продукти, гроші на ліки і, як виявилося згодом, як тільки я пішов - розпочався наліт», - говорить уповноважений представник комітету захисту прав людини Михайло Кеньо.

За його словами, роми, які живуть у навколишніх таборах, не крадуть і не жебракують. Заробляють собі на хліб тим, що шукають метал, збирають обліпиху і копають хрін для того, аби потім здати.

Тепер нікого із мешканців табору на згарищі немає - хто утік посеред ночі після погрому, кого забрала швидка допомога. На місці табору залишилися обвуглені дерев’яні каркаси наметів, металевий посуд, обпалені дитячі іграшки, одяг і навіть ікона.

У поселенні жило до 30 людей - це декілька багатодітних родин.

«Тут жив Федя - у нього 18 дітей, він дуже важко і довго намагався зробити для них документи, вчора (9 травня) ті всі документи погоріли. Найгірше попало Міші, у нього дев’ятеро дітей, його сильно побили і сина хворого на серце теж. Для Міші викликали швидку, але після огляду його відпустили. Казали знайомі, що бачили його у місті з перев’язаною головою. А діти хто де - їх бачили і на вокзалі, і на Левандівці», - говорить Кеньо.

Нагадаємо, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до керівництва поліції Львівської області з проханням відреагувати на напад на табір ромів, а також гарантувати публічну безпеку і порядок у Рудному.