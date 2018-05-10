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    На Львівщині невідомі спалили табір ромів

    • Сьогодні, 21:15
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    Омбудсмен звернулася до керівництва Львівської поліції з проханням відреагувати на напад на ромів

    У Львівській області неподалік селища Рудне невідомі спалили ромський табір. Унаслідок нападу знищено майно ромів, а самі мешканці табору вимушені були залишити своє поселення.

    Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

    Омбудсмен звернулася до керівництва обласної поліції з проханням відреагувати на напад, а також гарантувати публічну безпеку і порядок у Рудному.

    «Викликає занепокоєння продовження тенденції до збільшення кількості інцидентів на ґрунті нетерпимості щодо представників ромської національної меншини. Такі прояви ксенофобії потребують особливої уваги з боку правоохоронних органів, зокрема, більш ретельного розслідування, а також вжиття заходів превентивного характеру», — йдеться у повідомленні омбудсмена.

    Як повідомлялося, 21 квітня представники праворадикальної організації «С14» розібрали та спалили палатки з поселення ромів на Лисій горі – історичній місцевості в Голосіївському районі Києва.

    Роми стверджують, що «переконливими аргументами» націоналістів організації С14, які 20 квітня спалили ромське поселення на Лисі горі у Києві, були ножі, каміння, бити і пістолети.

    Поліція не розслідувала випадок спалення табору ромів на Лисій горі у Києві. За словами правоохоронців, офіційно до них відповідної інформації не надходило, ніхто заяв не писав.

    Очільник київської поліції Андрій Крищенко заявив, що на Лисій горі у Києві було спалено не табір ромів, а залишене ними сміття. Він зазначив, що поліція не отримувала жодної скарги ромів на побої або насильство.

    Українська Гельсінська спілка з прав людини звернулася до столичної поліції з вимогою провести ретельне розслідування дій представників організації С14, які виселили ромів з Лисої гори у Києві та спалили їхній табір.

    Лише публікація відео нападу на ромів неподалік від Лисої гори стала підставою для негайного внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкриття кримінальних проваджень.

    Львівщина напад розслідування Людмила Денісова поліція
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