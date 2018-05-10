На Львівщині невідомі спалили табір ромів

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Омбудсмен звернулася до керівництва Львівської поліції з проханням відреагувати на напад на ромів

У Львівській області неподалік селища Рудне невідомі спалили ромський табір. Унаслідок нападу знищено майно ромів, а самі мешканці табору вимушені були залишити своє поселення.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Омбудсмен звернулася до керівництва обласної поліції з проханням відреагувати на напад, а також гарантувати публічну безпеку і порядок у Рудному.

«Викликає занепокоєння продовження тенденції до збільшення кількості інцидентів на ґрунті нетерпимості щодо представників ромської національної меншини. Такі прояви ксенофобії потребують особливої уваги з боку правоохоронних органів, зокрема, більш ретельного розслідування, а також вжиття заходів превентивного характеру», — йдеться у повідомленні омбудсмена.

Як повідомлялося, 21 квітня представники праворадикальної організації «С14» розібрали та спалили палатки з поселення ромів на Лисій горі – історичній місцевості в Голосіївському районі Києва.

Роми стверджують, що «переконливими аргументами» націоналістів організації С14, які 20 квітня спалили ромське поселення на Лисі горі у Києві, були ножі, каміння, бити і пістолети.

Поліція не розслідувала випадок спалення табору ромів на Лисій горі у Києві. За словами правоохоронців, офіційно до них відповідної інформації не надходило, ніхто заяв не писав.

Очільник київської поліції Андрій Крищенко заявив, що на Лисій горі у Києві було спалено не табір ромів, а залишене ними сміття. Він зазначив, що поліція не отримувала жодної скарги ромів на побої або насильство.

Українська Гельсінська спілка з прав людини звернулася до столичної поліції з вимогою провести ретельне розслідування дій представників організації С14, які виселили ромів з Лисої гори у Києві та спалили їхній табір.

Лише публікація відео нападу на ромів неподалік від Лисої гори стала підставою для негайного внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкриття кримінальних проваджень.