Єпископ Гедеон набрехав про озброєних автоматників: з’явилося відео з аеропорту



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Єпископ Гедеон добровільно вирушив до літака у супроводі працівників ДПСУ, заявивши: «До свидания. Божьего благословения вам. Скоро увидимся» Скріншот з відео

Скандальний священик Юрій Харон полетів назад до Франкфурта

У Держприкордонслужбі України опублікували відео процедури, під час якої єпископ Гедеон, у якого прикордонники забрали український закордонний паспорт, вирушив назад до літака, що відлітав у Франкфурт.

Відео оприлюднив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян на своїй сторінці у Facebook.

«Відео, як відлітає Юрій Харон. Хто найде озброєних автоматників - тому окремий приз», - написав Слободян.

Як відомо, раніше на сторінці священика у соцмережі Facebook з’явилося повідомлення про те, що «владику депортували до США».

«Вели до літака озброєні автоматники, як злочинця», - зазначалося у повідомленні.

На відео, яке опублікував Слободян, видно, що автоматників не було.

Єпископ Гедеон добровільно вирушив до літака у супроводі працівників ДПСУ, заявивши: «До свидания. Божьего благословения вам. Скоро увидимся».

Раніше в ДПСУ повідомили, що вилучили у Харона український закордонний паспорт, оскільки у нього «є громадянство кількох країн».

Крім того, як заявили в Держприкордонслужбі, виявилося, що священик «займається антиукраїнською пропагандою та є активним адептом «русского мира».

Сам Гедеон написав у соцмережі, що його «готують до депортації».

Як повідомляв «Главком», отець Гедеон, єпископ Макарівський УПЦ МП і намісник «Десятинного монастиря» (Юрій Харон) через суд намагається визнати протиправною та скасувати постанову Верховної Ради від 19 квітня 2018 року «Про підтримку звернення президента України до Вселенського патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної церкви в Україні».

Отець Гедеон засвітився у низці скандалів, зокрема, погрожував директорці музею історії України Тетяні Сосновській «родовим прокляттям до семи поколінь» у разі подальших спроб демонтувати споруду УПЦ МП, аргументувавши появу самобуду тим, що уся навколишня земля «історично належить» УПЦ МП.

Іще журналісти викрили у намісника «Десятинного монастиря» наявність двох квартир у столиці, а також Porsche Cayenne.