Стало спекотно: у Росії пасажир відкрив аварійний вихід літака (відео)

Авіакомпанії довелося перенести час вильоту і замінити літак

У Росії перед самим зльотом в аеропорту Шереметьєво пасажир літака відкрив аварійний вихід. Усе через те, що виліт рейсу Москва-Анталія затримали на дві години, а система кондиціонування не працювала – деякі люди почали втрачати свідомість через духоту. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Пасажир втомився чекати зльоту літака, тому вирушив до аварійного люку і відкрив його. Система випустила надувний трап. Авіакомпанії в результаті довелося перенести час вильоту і замінити літак.

Тим часом, десятки українських туристів застрягли в аеропорту турецької Анталії, адже їх рейс на Одесу затримали більш як на 12 годин. Причину затримки, як і терміни подальшої затримки рейсу пасажирам не назвали.